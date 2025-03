Grupo Larrarte: Fiscalía citó a declarar al director de la empresa y al contador

Por último, el jueves 20, declarará el director Larrarte también como imputado. Estas son las primeras citaciones de Fiscalía, luego de que a nivel policial sí se realizaran actuaciones ordenadas por el Ministerio Público.

Como informó El Observador este jueves, la jueza del concurso María Constanza Farfalla presentó las cifras de la empresa. Entre los números que presentó la jueza planteó que el total de la masa pasiva, es decir la deuda, asciende a los $ 591 millones, que equivale a US$ 13,9 millones (al valor del dólar de hoy de $42,42).

Esa deuda se divide entre "los créditos quirografarios con derecho a voto" que son $578 millones, que equivalen a unos US$ 13,6 millones y los créditos subordinados, que son multas y sanciones por deudas impagas con el Estado como el BPS y la DGI por $3,3 millones, que equivalen a unos US$ 70.000.

En tanto, el activo que tiene la empresa no llega al US$ 1 millón. En el expediente está planteado en dólares y asciende a los US$ 946.407.