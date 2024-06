"Hay presidenta": la publicación sobre Cosse en una cuenta de la Intendencia que provocó una investigación administrativa

Cosse dijo que Delgado no conoce Uruguay; Olivera le respondió que las millas no le dan "ni para comprar un alfajor"

Graña habló en calidad de intendente interino mientras suplanta a Mauricio Zunino.

Zunino, a su vez, fue designado para liderar la comuna durante el tiempo que Cosse se encuentra en licencia sin goce de sueldo para dedicarse a la campaña presidencial.

Graña explicó que en el proceso de la investigación participa la Jurídica de la comuna y "se les pregunta a las personas que tienen acceso a las claves" de la cuenta.

Consultado sobre si hay un aparato de la Intendencia dedicado a trabajar para la campaña presidencial de Cosse, el intendente interino dijo que "eso es una elucubración".

"Sin duda que no hay eso. Es preguntar a los trabajadores y trabajadoras de la Intendencia de Montevideo. Mi equipo de trabajo, mucha gente no sé qué vota y no le pregunto qué vota y así es con todos los equipos de trabajo de la Intendencia de Montevideo. Si sucedió fue un error. No sabemos. Será la investigación la que dirima cuál va a ser el camino a seguir", sostuvo Graña.