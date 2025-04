Hoteles, edificios de apartamentos y el posible Hospital de la Costa: gobierno e intendencia miran hacia Atlántida para priorizar el saneamiento

El nuevo presidente de OSE , Pablo Ferreri , recibió días atrás al candidato del Frente Amplio a la comuna, Francisco Legnani , y a la actual intendenta Gabriela Garrido . Con un descalce financiero de US$ 55 millones y casi una cuarta parte del proyecto de saneamiento para 61 localidades del interior sin financiamiento acordado –lo que equivale a unos US$ 100 millones –, Ferreri transmitió que el organismo tendrá restricciones para continuar ampliando el servicio en un Canelones que solo tiene saneadas un 30% de sus áreas pobladas.

Legnani, quien fuera secretario general bajo la última administración de Orsi, propone ahora que la Intendencia de Canelones genere un nuevo fideicomiso para transferir el dinero que OSE necesite para priorizar el saneamiento en Atlántida, un punto de especial interés para el gobierno departamental y que ahora también tiene bajo la lupa el Poder Ejecutivo. El candidato frenteamplista sostiene que la comuna sigue teniendo “paño” para contraer endeudamiento, con un 13% de sus ingresos comprometidos a los fideicomisos de obras.

“Hace 15 días se nos planteaba que no van a poder hacer frente, por la situación delicada en que se encuentra la OSE, a la totalidad de la demanda que tenemos hoy en Canelones”, relató Legnani el martes en un desayuno con empresarios organizado por el MPP. “Sin embargo, sí van a encarar algunas de las localidades que nosotros tenemos como prioritarias y el gobierno departamental de Canelones, en algo que no tiene precedentes, está dispuesto a financiar el saneamiento de nuestro principal balneario (...). Eso va a permitir un desarrollo inmobiliario que hoy lo tenemos dibujado en el papel y que no lo podemos aprobar desde la propia intendencia por falta de saneamiento”.

Con ese fin, la OSE quedó a cargo de un “relevamiento técnico” para poner números a cuánto saldría ampliar el entubado en Atlántida, que solo tiene saneada una pequeña porción del centro, según reconstruyó El Observador.

1627755748992.webp La Iglesia Cristo Obrero de Atlántida. Camilo dos Santos

Un nuevo hospital

Sumado a ese reclamo de larga data del Centro Comercial, Industrial y Fomento de Atlántida, ahora también entra en la ecuación el Hospital de la Costa.

De momento, uno de los terrenos que evalúan las autoridades es una “fracción de padrón de mayor área” que en octubre de 2019 la intendencia de Orsi cedió en comodato a la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que entonces presidía el exintendente Marcos Carámbula, con el fin de construir una nueva policlínica en la Estación Atlántida. “Hay que rever eso que se hizo en 2019 por las necesidades que tiene la construcción del hospital, estamos hablando de que presumiblemente precise dos manzanas”, explicó a El Observador el alcalde Gustavo González.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció esta semana la creación de una “Comisión de Diseño para el proyecto prioritario del Hospital de la Costa”, espacio que coordinará el director general de Secretaría de la cartera, Rodrigo Márquez, junto al gerente general de ASSE, Federico Martiarena y otros jerarcas responsables.

Márquez afirmó a El Observador que el gobierno busca “fortalecer toda la asistencia de puente a puente”, reformando tanto el actual Centro de Salud Ciudad de la Costa –conocido como el “hospitalito”– como erigiendo un nuevo hospital de segundo nivel de atención en un punto “estratégico” como la Estación Atlántida, aunque en el transcurso de los análisis pueden llegar a haber cambios, considerando por ejemplo terrenos en La Floresta.

De acuerdo al último censo, en la Ciudad de la Costa viven 116.501 personas y otras 86.766 residen en municipios de la Costa de Oro. La administración saliente de ASSE estimaba que había entre 50 mil y 60 mil usuarios del prestador público en esa zona, aunque a lo largo de la costa canaria tampoco hay hospitales privados, salvo policlínicas del primer nivel de atención de las mutualistas.

-ine7473-1-jpg..webp Jerarcas de ASSE reprocharon posición a representantes del sector afín al gobierno en el SMU Inés Guimaraens

De hecho, el gobierno apuesta a que con la nueva infraestructura haya “servicios complementarios” entre el sector público y privado, indicó el diputado frenteamplista Federico Preve, quien como representante en Canelones viene trabajando el tema junto a las flamantes autoridades de ASSE.

Entre los temas pendientes a resolver se cuentan la posibilidad de instalar guardias de 24 horas en el “hospitalito” de la Ciudad de la Costa o en el nuevo hospital proyectado para la Costa de Oro, la necesidad de lograr “mejoras en los traslados”, la eventual creación de un sector de maternidad y hasta la propia ubicación. Esta semana vecinos de la localidad de Santa Ana transmitieron a la intendencia que para asistir a un sanatorio en la Estación Atlántida tendrían que tomarse dos ómnibus, al tiempo que un colectivo de trabajadores de la salud promueve que La Floresta es el punto de referencia ideal por ser “equidistante” entre los dos hospitales grandes más próximos: el de Clínicas en Montevideo y el de Maldonado, explicó Martín Odriozola, uno de los impulsores.

Las autoridades también han evitado aventurar un posible costo. Durante la campaña, tanto el expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, como el programa de la precandidata nacionalista Laura Raffo estimaban a priori un presupuesto de US$ 16 millones en base a lo que había salido el Hospital del Cerro.

El diputado blanco Sebastián Andújar, candidato a intendente de Canelones por Alianza País, celebró esta semana el impulso del gobierno frenteamplista al Hospital de la Costa, aunque declaró a Búsqueda que le costaba “entender” que “se quiera hacer un hospital donde no hay saneamiento”.

En la actual administración de la intendencia sostienen que el saneamiento para Atlántida no es una condición innegociable para erigir un nuevo centro hospitalario, aunque ya visualizan que cualquier plan de obras para entubar el balneario deberá contemplar ese terreno.