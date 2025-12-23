Imputación a médicos por muerte de un bebé por mala praxis: SMU pide abstenerse de emitir comentarios que entorpezcan el proceso judicial

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) exhortó al "colectivo médico" que se abstenga "de emitir comentarios públicos que puedan entorpecer el proceso judicial o generar confusión en la opinión pública", en el caso de la mala praxis al bebé Manuel Carreño que derivó en una hemorragia y en su muerte.

Los médicos fueron imputados la semana pasada por homicidio culposo y encubrimiento , en el caso de la operación al bebé de 13 meses el pasado 8 de abril de 2024.

El bebé fue sometido a una cirugía en su pecho (lobectomía) por una malformación congénita pulmonar benigna en el Casmu y murió al día siguiente debido a complicaciones y a una hemorragia que le generó la intervención.

Además de manifestar que "confía plenamente en el accionar de la Justicia uruguaya", el SMU expresó "preocupación por la difusión pública de los nombres de los colegas involucrados" . Los doctores grado 5, grado 3 y la médica intensivista deberán fijar domicilio por cinco meses , mientras sigue la investigación a cargo de la fiscal de Flagrancia de 15° Turno, Sylvia Lovesio .

El sindicato manifestó "su más profunda solidaridad y respeto hacia la familia del niño fallecido".

Antes de las imputaciones, la Sociedad Uruguay de Pediatría (SUP) y la Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay destacaron que los cirujanos están capacitados para realizar ese tipo de intervención.

La Sociedad Integrada de Emergencia Pediátrica del Uruguay, manifestó "plena convicción" en que "las patologías de los niños deben ser resueltas por especialidades pediátricas, incluidas las enfermedades quirúrgicas". En tanto, la SUP, sin pronunciarse sobre el caso concreto, afirmó que la cirugía torácica en pacientes pediátricos es “competencia propia de la cirugía pediátrica como especialidad, tanto en Uruguay como en el resto del mundo".

Unidad Académica de Cirugía de Tórax desmiente que haya sido "parte acusadora" en el caso

La Unidad Académica de Cirugía de Tórax de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República afirmó que hay "un relato falso y malicioso que pretende instalar" que la unidad "actuó como 'parte acusadora'" en el caso en que tres médicos fueron imputados tras la muerte del bebé Manuel Carreño.

Un comunicado de esta Unidad afirmó que "recibió un oficio formal de la Fiscalía Penal, dirigido a la Universidad de la República – Facultad de Medicina, acompañado de la historia clínica y once preguntas concretas, en aplicación del artículo 45 del Código del Proceso Penal, solicitando un informe técnico".

"La situación se ve agravada y documentada por la presentación de una denuncia de carácter corporativo, formulada ante el Consejo de la Facultad de Medicina por tres docentes universitarios grado 5 de Pediatría y por una sociedad gremial de cirugía pediátrica, en relación con la actuación de esta unidad en un caso de altísima sensibilidad humana", agrega esta comunicación.

"Debe quedar absolutamente claro que estas acusaciones se originan exclusivamente en el hecho de que esta unidad respondió un requerimiento formal de la Fiscalía Penal, en el marco de una investigación por el fallecimiento de un niño, cumpliendo una obligación legal y universitaria, y actuando como auxiliar técnico de la Justicia, tal como corresponde en un Estado de Derecho", sentenció esta unidad.

Por último, afirman que "el requerimiento fiscal no versó sobre la idoneidad personal de los profesionales intervinientes ni sobre trayectorias individuales, sino sobre el análisis técnico y conceptual de un acto médico propio del campo de la cirugía de tórax".