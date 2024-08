Juan Gómez se despidió de Fiscalía y dijo que "no es buena señal" que no se nombre a un sucesor permanente

20240830 Juán Gómez.jpeg Inés Guimaraens

Por su parte, Gómez se refirió que se debe mejorar el trabajo en conjunto con los jueces y con la Policía así como también seguir aportando mayor cantidad de recursos humanos a la Fiscalía General de la Nación.

A su vez, remarcó la importancia de que se designe un fiscal de Corte titular, algo que no se concretó tras la salida de Jorge Díaz porque no hubo acuerdo entre los partidos políticos. "No es una buena señal que por distintas razones no se cuente con una integración permanente con un respaldo. Yo lo tuve pese a que muchas personas han tomado la falta de ese acuerdo para decir 'a este quién lo banca'. No se trata de bancar. Lo importante es que quien esté acá cuente con el respaldo formal del sistema político", agregó.

Por otro lado, se refirió a la crítica "espuria" de Sergio Botana, quien aseguró que el retiro de Gómez era un "bien para la República".

"No creo que sea una felicidad de mucha gente, el tiempo dirá, no me parece que tenga que dirigirme con el respeto y particularizar a una situación frente a un senador. La tranquilidad de conciencia, de intentar hacer lo correcto todos los días de mi vida me ha dado la espalda suficientemente ancha para soportar las críticas, que no han sido de todos los partidos. Porque en seis días me reuní con todos los presidenciables así que otra cosa no puedo decir", aseguró

Allanamientos nocturnos: "Puede ser útil si se maneja con criterio"

A su vez, Gómez fue consultado por su opinión sobre la posibilidad de que se habiliten los allanamientos nocturnos a un hogar, cuestión que se plebiscitará en las próximas elecciones.

"Es una herramienta que puede ser útil que debe ser manejada con mucho respeto. Debe pasar por una investigación policial, luego los fiscales deberán convencer al juez que esa medida es necesaria, porque están en riesgo bienes jurídicos trascendentes. Es una herramienta que puede ser útil si se maneja con criterio", opinó.

Con respecto al pedido del sindicato policial de que a los allanamientos nocturnos se concurra con un juez o un fiscal, Gómez señaló que "no puede un fiscal ligeramente ir a acompañar a policías a un allanamiento sin la debida preparación y el uniforme correspondiente para garantizar su seguridad".

"Hay que pensarlas bien, no podemos lamentar vidas de personas. Calma es una de mis palabras predilectas y hagámosla profesionalmente. Quizás llegue en Uruguay que tengamos la Policía y la Justicia preparada. No veo la posibilidad de que un juez vaya a participar de un allanamiento y la función de los fiscales también habría que cuidarla y mucho si con las debidas garantías pueden participar".