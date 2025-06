Julieta Sierra, diputada del MPP: Hay "una oposición intransigente queriendo instalar el relato de que no se hace nada"

Sierra afirma que pese al coqueteo de Cabildo Abierto con votar el Presupuesto no le genera "demasiada confianza" su diputado Álvaro Perrone, asegura que hay "una oposición que está totalmente intransigente queriendo instalar por todos lados el relato de que no se está haciendo nada" y, pese a reconocer el error de Cecilia Cairo, acusa un "pedestal moral" y una "cuestión de clase" en la discusión en torno a su renuncia.

Un gobierno que está ordenando, trabajando de forma equilibrada. Hemos tenido algunas cuestiones que refieren a apagar algunos incendios, una cuestión de extintor permanente, sea Caja de Profesionales, el juicio del Ferrocarril Central, créditos nuevos como el de Ancap, que más o menos te van reordenando el presupuesto. Lo de Ancap vino la ministra (Fernanda) Cardona y fue muy clara, créditos que no se le pueden atribuir necesariamente malas intenciones, pero fueron tomados a noviembre, no entraban en la transición porque se cobraban a partir de marzo y, quieras o no, te van atando un poco de manos.

Y después también establecer un rumbo bastante claro de cuáles son las prioridades. El cliché de la pobreza infantil que hablaban en todos los partidos tenemos que concretarlo en algo. Arranquemos por el bono, que fue como el compromiso más tangible para la gente. También la vacuna contra el meningococo para niños menores de dos años gratis. Entonces, cuando te dicen “está arrancando en modo avión”, bueno, se están tomando pasos importantes.

20250609 Entrevista a Julieta Sierra, diputada del MPP. Foto: Inés Guimaraens

¿Por qué el MPP tiene que salir a aclarar lo que está haciendo el gobierno? ¿No evidencia cierta falla eso?

Ahí hay dos cuestiones. Primero está la característica más sobria de Yamandú, de no generar grandes anuncios ni ir con bombos y platillos a todos lados. Él deja a su equipo hacer y en todo caso sale a dar después los resultados. Pero también hay otra cuestión. Primero frenteamplista, que te demanda la comunicación de todo lo que se está haciendo y que muchas veces la militancia no se entera simplemente porque no es algo que le está afectando de forma directa. Y también que tenés en este momento una oposición que está totalmente intransigente queriendo instalar por todos lados el relato de que no se está haciendo nada. Entonces ahí no solamente tenés que responderle o darle elementos a los frenteamplistas, que a mí es lo que menos me importa, lo que más me importa es que la ciudadanía entera tenga la contrapartida del relato permanente, principalmente del Partido Nacional, de que no se está haciendo nada.

Pero las críticas vienen también del Frente Amplio y hay cierto consenso en los politólogos de que hay una falta de agenda. ¿Qué te genera?

Hay un exceso de análisis todo el tiempo. Está bien, pero hay como una necesidad de generar todo el tiempo opiniones. Son 100 días, yo creo que se está avanzando con bastante firmeza. Creo que Yamandú además tiene una característica descentralizadora del manejo del poder. Entonces, no me preocupa tanto lo que diga ni la oposición, ni los super análisis que van surgiendo, sino el canal constante de comunicación con la ciudadanía.

¿Cómo cae en el MPP que en el caso de las renuncias de Cairo o de Viera en Colonización, el presidente se haya terminado pronunciando en un sentido contrario a la organización?

No sé si fue en sentido contrario. Entiendo por qué lo decís, pero pasando raya creo que el presidente hizo lo que tenía que hacer y en el MPP así lo entendimos. Por supuesto que la primera reacción es cuando no tenés todos los elementos sobre la mesa, cuando no estás dimensionando. Son casos muy diferentes entre sí. El de Cairo nos dolió mucho porque es una referente recontra importante para nosotros. Y el primer instinto que uno siente cuando hay una compañera que está recibiendo determinado escarnio por cuestiones que tiene responsabilidad, yo salgo a defender, pero por una cuestión hasta subjetiva de cariño. Entiendo también que esas cuestiones tienen que dejarse a un lado. Es ensayo y error.

¿Qué análisis hacés de que en tres meses ya tres jerarcas hayan tenido que renunciar?

Los errores son naturales, no lo dramatizo tanto. Entiendo obviamente que no está bueno, que duele, pero hay que dar la cara. Fueron tres renuncias completamente diferentes entre sí. No lo dramaticé tanto en el entendido de que no se trata de eso, de las personas, sino que es un equipo.

¿Hay una autocrítica de estos casos en que salieron a respaldar cuando a la larga se terminaron tomando medidas contrarias?

Ahí (con Cairo) el problema fue la omisión en la irregularidad. Después ya está, sigamos para adelante. No nos vamos a dar latigazos de lo mal que estuvimos con esto, con esto y con esto. Porque ni siquiera sé si consideramos que realmente estuvo mal la defensa. Fue algo que sentíamos de una compañera que queremos mucho, que es nuestra referente. Entonces sigamos para adelante, porque si vamos a entrar en este loop constante no avanzamos.

20250609 Entrevista a Julieta Sierra, diputada del MPP. Foto: Inés Guimaraens

¿No genera ruido eso de que la organización sale en defensa del compañero?

Sí, ruido siempre genera porque además nosotros tenemos que contribuir a una legitimación de los partidos políticos, fortalecer a quienes los integran y estas cosas obviamente no caen bien, es natural que así sea y además yo soy partidaria de que nosotros tenemos que ser los mejores. No lo somos obviamente, somos humanos, pero tenemos que formarnos para ser los mejores. Después hay una cuestión moral en la que no me subo, un pedestal moral en el que hay que estar y en el que tenés que ser impoluto. Con esto de Cecilia, independientemente de que estuvo mal y que fue una irregularidad, yo pensaba que una persona que vive en un asentamiento nunca en su vida va a poder llegar a un cargo de relevancia, porque hay un montón de irregularidades y de cosas que hacen a su vida que nunca lo va a hacer. Entonces, creo que terminó habiendo también una cuestión de clase. El pedestal moral del impoluto... tenemos un montón de gente con un montón de títulos que aparenta tener una vida brillante y que después te terminan agujereando la economía por todos lados.

Y de los primeros 100 días del Parlamento, ¿qué evaluación haces? Porque el Frente Amplio tuvo problemas para generar mayorías en la Cámara de Diputados.

El Frente asume muy bien que no tiene mayorías, porque a la hora de acordar siempre se toma eso en consideración, se instala un diálogo. Yo lo que estoy viendo es una oposición, principalmente por el lado del Partido Nacional –al Partido Colorado lo veo un poco más abierto al diálogo– que está bastante cerrado. Entiendo que ellos ahora están en una disputa interna, que me parece una cuestión de quién es más antifrenteamplista para captar votos en la elección del Directorio, que espero que después pase, porque no te dejan pasar una. En la Caja de Profesionales, no te votaban ni siquiera en el marco de los parámetros del proyecto que ellos habían presentado en 2023. Entonces, ¿de qué me estás hablando? Si hace dos años me presentabas esto, ahora que la situación es peor, más urgente, no llevás nada, es un poco contradictorio.

El FA tiene la misma contradicción pero al revés. No votó en 2023 y ahora impulsa un proyecto muy parecido.

Sí, este es más flexible en algunas cuestiones, el aporte es un poco mayor. De todas formas el proyecto del 2023 daba la flexibilidad de que el aporte de los activos llegue también al 22,5% como lo presenta el proyecto del FA pero tiene otras flexibilidades, escalas más graduales, que no tengas que pasar enseguida a pagar más sino que lo podés hacer cuando quieras. De todas formas, sustancialmente no tiene grandes diferencias, es así, pero tampoco se explica por qué la oposición no lo está votando ahora.

¿Para el Presupuesto están pensando en alguna estrategia particular?

Ahí yo creo que va a tener que ser inciso por inciso, eso no lo tengo tan claro cómo se va a llevar, creo que la Rendición de Cuentas también va a ser como un primer pantallazo en términos presupuestales de lo que se puede venir. Una cuestión que refiera a mayor presupuesto para combatir la pobreza infantil entiendo que tendría todos los votos, capaz las diferencias terminan estando por otro lado. Por ganadería, por el presupuesto para Colonización por poner un ejemplo, capaz ahí sí que hay que dar una batalla político ideológica con más profundidad pero hay cosas que van a tener que tener el consenso.

20250609 Entrevista a Julieta Sierra, diputada del MPP. Foto: Inés Guimaraens

¿Pero no hay negociaciones en curso? El diputado de Cabildo Abierto se mostró abierto a votar al menos en general y puso algunos temas arriba de la mesa para negociar

No todavía, están recién empezando a haber conversaciones, Perrone en un momento también dijo que capaz apoyaba el proyecto de la Caja, después no, entonces no sé qué va a hacer Perrone, no me genera demasiada confianza respecto a si va a votar en el Presupuesto. Ojalá que sí, pero ojalá además sea con el mayor consenso político. Yo no veo con tantos malos ojos que el Frente Amplio no tenga mayoría parlamentaria, por el contrario a como lo ve mucha gente de acá adentro, pero en el sentido de que creo que también fue como una señal de la ciudadanía de la obligación a acordar y a negociar.

¿Pero no se presentan algunas luces de alerta, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el proyecto más importante hasta ahora que pasó por el Parlamento de la Caja, no lograron ese tipo de acuerdos?

Falta la tercera cámara, hay que ver qué pasa. Espero que en el Senado se llegue a un acuerdo, pero, no, hay cosas que van a requerir de verdad el consenso de todos los partidos. Capaz peco de ingenuo.

¿Cómo te venís preparando para integrar la comisión que va a recibir el proyecto de ley de Presupuesto?

Yo me vengo matando estudiando. Me pueden pegar por lo que quieran, pero no por falta de laburo. Es lo que me corresponde, tampoco considero que es algo que me tienen que celebrar. La Caja de Profesionales era un tema que conocía pero no en profundidad y me maté estudiando, sobre todo para poder comunicar bien y en llano. Me armé un buen equipo, tengo una asesora económica que me habla con una pedagogía y paciencia tremendas. Me estoy matando estudiando para tener un nivel de debate y de discusión que no parezca que solo llevo cuatro meses siendo legisladora.

¿Dónde está hoy ideológicamente el MPP?

En todos lados.

Hace un tiempo la lectura clásica era que hay tres patas y que el MPP es el nacionalismo popular. ¿Sigue siendo una categoría válida?

A la gente le cuesta encasillarnos, a nosotros también nos cuesta. Justamente porque creo que el MPP ha logrado una mezcla entre pragmatismo y profundidad. Nos matamos en discusiones, pero siempre tiene que tener una acción concreta. Eso nos ha facilitado muchísimo y hace que tengamos el respaldo de la gente, que ve que no nos quedamos en discusiones entre cuatro paredes. Necesitamos fortalecer el resto de las patas del Frente Amplio, es fundamental. El MPP es un mini Frente Amplio en su composición actual, en que tiene diferentes frentes abiertos, bajo una línea. Somos un movimiento, no un partido, no tenemos un secretario general, ni algo a rajatabla. Eso nos juega a favor, facilita que cada militante se sienta con libertad de expresar lo que piensa sin tener que caer en un dogma.

¿Cómo se fortalecen las otras patas? Porque de última lo que termina de fortalecer o no son los votos

No pasando por arriba, no siendo una aplanadora de aquel que no forma parte del MPP. Por el contrario, redobla la apuesta en tener una mirada mucho más frenteamplista para fortalecer y dejar hacer al resto de los sectores, que los necesitamos más fuertes que nunca.

20250609 Entrevista a Julieta Sierra, diputada del MPP. Foto: Inés Guimaraens

¿Compartís cuando se habla de moderación del MPP en los últimos años?

No comparto el término moderación. Es depende de cómo se mire, porque por un lado piensan que somos radicales, los tupas...

Pero está cada vez menos esa visión. Ahora hay como una tendencia a la socialdemocratización, esto de estar atrás de Oddone...

No, pero el MPP no ha perdido su esencia. No se trata de una moderación, ni un giro al centro. Seguimos teniendo las mismas discusiones profundas y hemos tenido la virtud de poder adaptarnos un poco más a los tiempos que corren. Esa adaptación, algunos la podrán llamar moderación, nosotros la llamamos estar acompasados a las demandas de la gente, de la forma que lo necesita.

Hay una visión extendida de que nunca se va a repetir la votación de 2024, ni lograr este nivel de hegemonía dentro del FA. ¿Cómo lo ven? ¿Se saben en un momento histórico?

Y, yo qué sé. Es cierto que fuimos la lista más votada en la historia del país. Creo que aún estamos dimensionando lo que significa. Hay que ver qué pasa. Acabamos de perder a nuestra referencia máxima, una referencia mundial. Lo que noto es un MPP que, contrario a lo que se tiende a creer, está más unido que nunca. Y estamos todos con el sentido de responsabilidad histórica de seguir el legado de Pepe. Dejar los egos a un lado y decir "acá tenemos una responsabilidad que nos marcó Pepe Mujica de poder continuar un montón de cosas". Nos veo empujando a todos del mismo carro. Incluso hay una necesidad de actuar desde otro lado, por ejemplo, a través de las brigadas solidarias con mucha más fuerza de lo que se venía haciendo. Es como la responsabilidad de decir: "No está el caudillo, está la fila india, y se tiene que poner las pilas más que nunca" . Nos veo bastante unidos y en esa unidad y fortaleza espero que los resultados sean buenos, electorales y no electorales.

¿Quién va a ser el líder? Mujica en declaraciones póstumas dijo que ya veía al Pacha como un candidato cantado.

Hay una vida por delante de aquí a dentro de cinco años y puede pasar cualquier cosa.

Personalmente, ¿cómo lo ves?

Lo veo sumamente capaz. Pasa que no quiero mufar compañeros. Hay una cuestión ahí de cautela, de qué se va construyendo y cómo se desarrolla. Una de las ventajas que tiene el MPP actual, que Pepe se encargó de hacerlo, es dejar crecer compañeros y no opacarlos. Pacha fue uno, Yamandú otro, y hay otros compañeros que también están en la vuelta en calidad de dirigentes nacionales, Bettiana Díaz, Daniel Caggiani, Lucía Etcheverry, Aníbal Pereyra. Hay que seguir sembrando y cosechando por ese lado.

Más allá de la agenda del gobierno, ¿tienen pensado impulsar alguna agenda desde el Parlamento?

Sí, cada compañero que tiene su propio tema en comisión. A mí un tema que me desvela es qué acciones podemos tomar para combatir el desempleo juvenil. Estoy estudiando el tema para presentar un proyecto en ese sentido. Pero cada uno en su tema, porque tampoco podemos ser todólogos.