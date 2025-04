"La información filtrada provino del acceso legítimo de un hermano", dijo la Masonería Uruguaya y negó hackeo

En el texto, se asegura que existe una “página web que tiene contenidos públicos y un acceso exclusivo para miembros de la orden”. “A diferencia de lo que circuló en la prensa, la página no fue hackeada ni modificada en su contenido”, indica un comunicado interno al que accedió El Observador .

“Al revisar los registros de acceso a nuestros servidores web y las herramientas de monitoreo, no se encontraron vulneraciones ni nada anormal. No hubo intentos repetidos de ingreso y no se detectó un tráfico fuera del habitual, ni un incremento de este”, informaron en el comunicado.