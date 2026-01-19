Lacalle Herrera adelantó que su hijo Luis Lacalle Pou volvería al ruedo tras un año sabático: "Viene muy bien"

El expresidente Luis Lacalle Herrera afirmó que su hijo, el también expresidente Luis Lacalle Pou , se tomó un año sabático tras finalizar su mandato el 28 de febrero de 2025 y estimó que ahora retomará de forma más activa su participación en el Partido Nacional .

“Yo creo que Lacalle Pou se ha tomado un año sabático que viene muy bien, ha cumplido una gran campaña de conferencias, yo calculo que este año ya volverá más concretamente a lo que es su primer deber, que es con el Partido Nacional ”, expresó Lacalle Herrera este lunes en entrevista con el medio local Fm Gente.

Agregó que “seguramente” se verá con mayor frecuencia a su hijo en la arena política, aunque aclaró “ él es él, y yo soy yo ”.

El exmandatario sostuvo que en el actual gobierno “ha habido como una orden” de señalar que las cosas provenientes de la administración anterior “se encontraron mal”, con el objetivo de “erosionar” la gestión de Lacalle Pou.

“Era como una especie de orden de decir todo lo mismo, queriendo erosionar la acción del gobierno anterior. Eso creo que tiene un objetivo, porque se sabe que el presidente de Lacalle Pou es alguien con mucho prestigio, y bueno, yo creo que le quieren enmendar la plana”, afirmó.

Sobre su hijo, Lacalle Herrera lo definió como “un político muy completo” y “muy firme”, y evaluó su gestión: “Me comprende la general de la ley, por supuesto. Pero creo que fue un muy buen gobierno, vistas las cosas que le tocó enfrentar, y además muy transformador a través de la Ley de Urgente Consideración (LUC), es otra que la están tiroteando en este gobierno, y me parece que es una lástima que así sea”.

La autocrítica del Partido Nacional

Consultado por la autocrítica realizada por el Partido Nacional tras la derrota electoral del año pasado, Lacalle Herrera recordó su propia experiencia en 1999, cuando recorrió todas las capitales departamentales luego de no lograr regresar a la Presidencia.

“Fue realmente muy duro, pero yo me sometí, no digo gustosamente, pero cumpliendo con mi deber partidario, a que en cada departamento se me hicieran las preguntas. Tengo cuadernos con los resúmenes de las actas, diríamos, de lo que cada compañero planteó, los tengo guardados. Creo que es un error, creo que es un error, porque eso puede fomentar las diferencias internas, hasta el canibalismo que a veces se practica en política. Pero la que se hizo esta vez fue mucho más liviana”, sostuvo.

Añadió que los hechos terminan mostrando si un candidato actuó bien o mal. “Puede haber un documento de análisis, una especie de rendición de cuentas escrita, donde se asuman lo que pueden haber sido errores, pero me parece que no es una práctica que sea buena”, indicó.

Partido Nacional y coalición

El expresidente señaló que el Partido Nacional presenta distintos perfiles internos y que el Directorio debe involucrarse en la conmemoración de los 190 años de la colectividad, que se celebran este año.

También se refirió a la eventual conformación de una Coalición Republicana para la próxima elección. “Hay dos tipos de coalición. Una que se puede organizar para octubre, que eso requeriría formar un lema en común. Y la otra, que es la preferida de Lacalle Pou, y la misma que hicimos nosotros con Jorge Batlle, es para noviembre. Entonces ahora las autoridades partidarias se van a abocar a esa tarea y bueno, cuando y si me consultan, diré mi opinión”, expresó.

Consultado sobre si su hijo lo consulta, respondió: “Charlamos, pero él es Lacalle Pou, separado, distinto, mejor que yo. Así que déjelo actuar a él solito”.

Con expectativas por señales de Lacalle Pou, blancos preparan el 2026

Tal como señaló El Observador en esta nota, el verano suele ser tiempo de encuentros informales entre dirigentes políticos en los balnearios del este, pero este 2026 fue distinto para el Partido Nacional: hubo menos asados políticos y más reuniones reducidas, tanto en Punta del Este como en La Paloma.

Dirigentes coincidieron en que el clima fue “mucho más tranquilo” que en 2024 y 2025, cuando los encuentros servían para preparar la campaña o procesar la derrota electoral. Uno de los pocos asados visibles fue el de los senadores Sebastián Da Silva y Martín Lema en La Paloma, que simbolizó un acercamiento tras la interna entre Alianza País y Aire Fresco. Lema, que dejó Aire Fresco, está formando un nuevo sector que competirá bajo el número 404.

También hubo un asado propio del grupo de Lema en La Paloma y un encuentro mano a mano entre Alejo Umpiérrez y Da Silva. En Punta del Este, Rodrigo Blás optó por un evento “más social que político”, y Federico Casaretto no logró concretar su tradicional asado por la dispersión de dirigentes.

En paralelo, en todas las conversaciones apareció la posibilidad de que Luis Lacalle Pou vuelva a ser candidato en 2029. El expresidente se mantuvo alejado de la coyuntura, aunque siguió la actividad política y participó en actos partidarios y homenajes históricos. Estuvo en Punta del Este a comienzos de enero y compartió un almuerzo con Lacalle Herrera y José María Aznar.

Con el nuevo Directorio electo y cerrada la autocrítica, los sectores blancos comenzarán ahora sus actividades formales. El Herrerismo abrirá el ciclo el 24 de enero en La Paloma; Alianza País se reunirá el 25 en Atlántida; y Aire Fresco, en proceso de reconfiguración, proyecta un encuentro para el 7 de febrero. En esos ámbitos, los sectores evaluarán el primer año de gobierno y delinearán su rol como oposición.