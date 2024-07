Llamado laboral de ANEP para 25 puestos con sueldo de 88 mil pesos: mirá los requisitos

Los establecidos en el artículo 2 del Estatuto del Funcionario No Docente, literal A, B, C,D, E y F en el artículo 1 del Reglamento General de Concursos No Docente para el acceso a cargos no docentes en ANEP (Circular N. 57/01)

a) Acreditar 18 años de edad cumplidos y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional. Los ciudadanos legales no podrán ser designados sino hasta tres años después de habérsele otorgado la carta de ciudadanía.

b) Acreditar aptitud física y mental mediante certificado médico expedido por autoridad oficial.

c) No tener antecedentes penales ni morales que inhabiliten para la función.

d) No tener antecedentes funcionales negativos, provenientes de cualquier entidad pública y que revistan gravedad. (Art. 4 de la Ley N. 19670).

e) Haber prestado juramento de fidelidad a la Bandera Nacional y dado cumplimiento a las normas de sufragio obligatorio, así como a otros requisitos legales y reglamentarios que correspondan.

f) Poseer la formación educativa que se indica.

- Ser Licenciado en Psicología o Psicólogo. Se reconocerán como válidos los títulos expedidos por la Universidad de la República o por otras Instituciones Universitarias cuya calidad de tales haya sido reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura.

- Poseer formación o experiencia especifica en instituciones educativas quo permitan realizar un trabajo en red con el oquipo psico-social y las escuelas (Salud, Educativas, ONG, INAU, MIDES, Poder Judicial)

- No estar inscripto en el Registro Naconal de Violadoros y Abusadores Sexuales

Postulaciones para el llamado laboral de ANEP

Las inscripciones se realizarán a través de la página web de la ANEP mediante este link. Una vez se sobrepase el número de 25 inscriptos, se realizará un sorteo.

No se recibirán postulaciones a través del portal de Uruguay Concursa.

Documentación a presentar para el llamado laboral de ANEP

Los aspirantes sorteados deberán presentar la siguiente documentación:

- Cédula de identidad.

- Credencial Cívica y constancia de voto de la última elección.

- Título habilitante o constancia de tener el título en trámite.

- Documentación probatoria solicitada en el punto N° 3.3 de las presentes bases.

- Carpeta de Méritos debidamente documentada y foliada. (La documentación extranjera deberá presentarse traducida y legalizada).

- En el caso de los funcionario No Docente deberán presentar Foja de Servicio Actualizada.

- Si el interesado es o fue funcionario público deberá presentar constancia de deméritos o en caso de no contar con deméritos, se deberá presentar certificado que lo indique, expedido por la oficina que corresponda y firmado, de lo contrario no se tomarán en cuenta los méritos presentados en otros organismos públicos.

Consultas

Por consultas se puede llamar al número 1876 interno 3105 o enviar un mail a [email protected].