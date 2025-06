"Lo golpearon y lo dejaron tirado como si no valiera nada": el joven sordo de 26 años que fue atacado en Paysandú sigue grave

Ahora y según informó el medio local El Telégrafo, la Fiscalía local se hizo cargo de la situación, logrando junto a la Policía la detención de uno de los atacantes.

Al momento, los efectivos policiales continúan en la búsqueda del resto de agresores. Varios de ellos fueron captados en video por las cámaras de videovigilancia de la zona.

En conversación con el consignado medio, Laura Barceló, hermana de la víctima, agradeció a las mujeres y al hombre que encontraron y brindaron una asistencia inicial a su hermano.

"Gracias a ellas y a ese muchacho, que llamaron enseguida a la ambulancia, le salvaron la vida", manifestó.

Según contó, Damián había ido a un baile en la zona, pero de allí logro salir "bien". Luego, se fue caminando con su bici al costado y sobre la calle Paz en Avenida Brasil fue interceptado.

"Lo golpearon y lo dejaron tirado como si no valiera nada, él estuvo ahí tirado un rato hasta lo que encontraron; yo pienso en su desesperación al no poder expresarse y me da una impotencia", dijo.

La familia ha recibido numerosos mensajes de apoyo, incluyendo uno del responsable del local bailable, quien se puso a disposición y confirmó que Damián se retiró del establecimiento en buen estado, informó el consignado medio.

"Nada justifica esa brutalidad, dejar a una persona tirada como si no valiera nada", manifestó la hermana de la víctima, pidiendo que los agresores paguen por su acción.

"Es una persona hermosa, humilde, siempre alegre. Tiene una discapacidad, es no oyente, pero se hace entender con todos. Desde que nació luchó por su vida, porque tuvo meningitis de bebé y eso le dejó secuelas. Pero salió adelante. Y ahora va a volver a salir adelante. Dios está con él, y nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos", dijo.