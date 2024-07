Los minutos previos a la muerte y el pedido de la familia de Jenifer, que murió atropellada en Maroñas

A la vuelta el ómnibus iba tan lleno que no pudo bajarse en la parada que le correspondía y tuvo que seguir una más. La secuencia de hechos resultaría fatal.

Jenifer, de 28 años, estuvo tres días internada en el Círculo Católico hasta que en la madrugada del 6 de julio murió, después de no aguantar una nueva operación por el accidente.

Ahora, su familia y sus abogados buscan la colaboración de la población para dar con la identidad y el paradero de los dos ocupantes de la moto que se fugó, para lo que cuentan –hasta el momento– con una foto de las cámaras de la zona.

Imagen de WhatsApp 2024-07-08 a las 10.45.18_22598d73.jpg Foto compartida por la defensa de la familia de Jenifer para buscar a los implicados en el accidente Cedida a El Observador

Fernando Romano, fiscal de Flagrancia a cargo del caso, dijo a El Observador que no tenía matrícula, lo que dificulta las posibilidades del área de Investigaciones de la Zona Operacional III de identificar a los implicados.

La información primaria que le brindó la Policía indicaba que la moto estaba corriendo picadas contra otro vehículo similar cuando atropelló a Jenifer, pero hasta ahora no pudo comprobar esa información.

"Queríamos llegar a viejitos": el recuerdo del esposo de Jenifer y la contención de su familia

Maicol y Jenifer se conocieron en 2015 a través de Facebook –tenían amigos en común–, y comenzaron a salir. Hace seis años tuvieron a su primera hija, Nahiara, y hace dos nació Kiara. Poco más de un año atrás, en mayo de 2023, decidieron casarse. "Como ella decía: queríamos llegar a viejitos", contó a El Observador.

Maicol tiene dos empleos como enfermero, y Jenifer se quedaba en su casa para cuidar a sus dos hijas, ya que "prefería quedarse con ellas" porque era "desconfiada".

"Ella se encargaba de todo", valoró el esposo, quien destacó que Jenifer "alejaba de las pantallas" todo lo que podía a sus hijas: "Dibujaba, jugaba con plastilina, las ayudaba con los deberes, la verdad que sin palabras con ella".

Recordó a la madre de sus hijos como una persona que "era muy humana", que ayudaba a las personas cercanas. Recordó que siempre estuvo cerca de su familia, en especial de su padre y su tía tras la muerte de su madre a fines del 2023 y el fallecimiento de su abuela un mes atrás.

Imagen de WhatsApp 2024-07-08 a las 10.55.47_ee9d6466.jpg Jenifer, la mujer que murió en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 3 de julio Cedida a El Observador

El día de la muerte de Jenifer, la tía de la víctima realizó una publicación en Facebook en la que pidió "ayuda" a la población para encontrar a los responsables de la muerte de su sobrina.

"Quiero justicia para una persona tan buena, siempre ayudando a todos. A mí me ayudaba con mi mamá, su abuela, y venía con sus dos niñas a cuidarla mientras yo traía sus remedios, pero como eso muchas veces ayudaba a todos los que necesitaba. La amo y no es justo, quiero justicia", escribió.

Maicol también valoró que desde la muerte de su pareja pasa un momento "difícil", pero valoró que cuenta con "mucha contención" de la familia y sus amigos, que lo han ayudado entre otras cosas a "cocinar" y "limpiar" su casa, así como a "llevar a las niñas" al colegio, al que volvieron este lunes después de las vacaciones de julio.

"Sin todas las personas que han estado, no me quiero olvidar de ninguna, yo no sé si podría salir adelante", remarcó el esposo.

Los delitos por los que la defensa quiere denunciar a los responsables

El abogado de la familia de la mujer, Rafael Silva, contó a Telemundo que en esta situación se está ante dos posibles delitos: homicidio culposo y omisión de asistencia.

"Este es un siniestro de tránsito con fuga, en el que podrían estar involucradas una o dos motos. Le pedimos por favor a los vecinos de la zona y/o cualquier otro ciudadano que tenga información que nos permita identificar al conductor, a los conductores u ocupantes de los vehículos. Por favor, pónganse en contacto con la Seccional 16 al 2030 36 36 o a cualquier otra seccional que les quede cerca", dijo Silva en entrevista con el consignado medio.

"Es importante que pueda colaborar con Maicol y su familia, hay una nena de 6 años y una de 2 años que perdieron a su mamá como consecuencia de este hecho lamentable", contó.

"Consideramos lamentable el hecho de que en una cobarde actitud se hayan retirado del lugar y no se hayan quedado a brindarle asistencia a Jennifer, que lamentablemente luego perdió la vida", agregó el abogado.