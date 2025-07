Lubetkin dijo que Uruguay no tiene previsto modificar nuevos pasaportes: cuáles son las posibles soluciones

El canciller Mario Lubetkin aseguró este jueves que los técnicos del Ministerio de Relaciones Exteriores están abocados a “ resolver el problema ” que enfrentan los estudiantes uruguayos con el nuevo pasaporte , quienes han reportado dificultades para ingresar a Francia y Alemania . No obstante, el secretario de Estado aclaró que, aunque Uruguay maneja algunas soluciones, la última palabra en este asunto corresponde a las autoridades de dichos países .

Un grupo de estudiantes uruguayos, que obtuvieron becas para formarse en Francia, solicitó al gobierno de Yamandú Orsi que busque “ soluciones transitorias urgentes ” al problema generado por el nuevo pasaporte uruguayo. Según los afectados, este documento les impide ingresar a Francia y Alemania . El problema surge por la falta de información sobre el lugar de nacimiento en el pasaporte, lo cual ha causado inconvenientes en algunos países europeos. “El 90% de los pasaportes se usan para turismo y ese tránsito de turismo está funcionando de la forma normal como funcionó siempre, salvo que nos muestren algo en lo contrario, pero no lo tenemos” , señaló Lubetkin.

ENTREVISTA EL OBSERVADOR Lubetkin: "Ojo con hacer campaña chica" con los pasaportes, podrá ser un "error" pero no "corrupción" como Marset y Astesiano

Lubetkin también indicó que el inconveniente se refiere principalmente a un pequeño grupo de estudiantes que “quieren visas largas para estudiar”. “Un pequeño grupo está en Francia y por lo que tengo entendido otro pequeño grupo está en Alemania. Es ahí que están focalizados nuestros técnicos para resolver el problema”, agregó el canciller.

Respecto a la posibilidad de modificar el nuevo pasaporte, Lubetkin explicó que “salvo prueba contraria que demuestre que hay errores, no lo haríamos”. En caso de que surjan “aspectos que obliguen al cambio”, no se descarta la posibilidad de dar marcha atrás con la reforma. Sin embargo, “no hay problema, tomaremos la medida del caso”, expresó el canciller, aclarando que el tema es “técnico” y no político.

En cuanto a las posibles soluciones , Lubetkin comentó que “muchos países han resuelto el tema” agregando la cédula de identidad al pasaporte. “Si tenían alguna duda sobre el origen de ciudadanía, les agregamos cédula de identidad y con esos dos mecanismos han resuelto el problema. El tema es la voluntad”, concluyó Lubetkin.