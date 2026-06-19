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Macabro hallazgo en la escollera Sarandí: pescadores encontraron un cuerpo atado de pies entre las rocas

El hallazgo fue realizado por tres pescadores que se encontraban en el lugar y dieron aviso a las autoridades

19 de junio de 2026 13:10 hs
Escollera

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Crédito: Trip Advisor

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la noche de este jueves entre las rocas de la escollera Sarandí, en la zona de la rambla de Ciudad Vieja, cerca de la Aduana.

El hallazgo fue realizado por tres pescadores que se encontraban en el lugar y dieron aviso a las autoridades. Según informó Telenoche (Canal 4), el cadáver presentaba una particularidad que llamó la atención de los investigadores: tenía los pies atados, un elemento que llevó a los primeros equipos actuantes a manejar la hipótesis de un posible homicidio.

De acuerdo con una evaluación primaria realizada en el lugar, la víctima llevaría entre 10 y 12 días fallecida.

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Por el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida y las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.

Personal especializado realizó el relevamiento de la escena, mientras que efectivos de Bomberos participaron en las tareas para recuperar el cuerpo de entre las rocas.

La Fiscalía de Flagrancia de 10° Turno fue informada del hallazgo y dispuso una serie de diligencias para avanzar en la investigación. Entre las actuaciones previstas se encuentran la identificación de la víctima, la autopsia y el análisis de distintos elementos que permitan establecer cómo llegó el cuerpo hasta la escollera.

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