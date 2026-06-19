Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
11°C
nubes
Sábado:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / adolescente

Un adolescente de 17 años fue asesinado en el Cerro: cámaras captaron el hecho y la huida del presunto atacante

Pese a que el adolescente fue derivado de inmediato a block quirúrgico, falleció minutos más tarde debido a la gravedad de las heridas

19 de junio de 2026 11:57 hs
Sirena policial
Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Un adolescente de 17 años murió en la noche de este jueves luego de recibir un disparo de arma de fuego en el tórax en el barrio Cerro, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según la misiva oficial, en horas de la noche se tomó conocimiento del ingreso del joven al Hospital del Cerro, donde fue asistido por el médico de guardia.

Los profesionales constataron que presentaba una herida de arma de fuego en el tórax y, debido a la gravedad de las lesiones, fue derivado de inmediato a block quirúrgico. Sin embargo, el adolescente falleció minutos más tarde.

Más noticias

Las claves del caso del adolescente abatido en el Borro: qué pasó durante el allanamiento y qué se investiga

Un adolescente de 16 años fue abatido por la Policía durante un allanamiento en barrio Borro

Qué se sabe del ataque

De acuerdo con la información policial, un testigo declaró que se encontraba en su vivienda, ubicada en las inmediaciones de las calles Barcelona y Polonia, cuando escuchó varias detonaciones.

Al salir a la vía pública observó al adolescente herido y decidió trasladarlo de inmediato al Hospital del Cerro para que recibiera asistencia médica.

Personal policial concurrió posteriormente al lugar donde ocurrió el ataque y realizó un relevamiento de la escena. Durante las actuaciones, los efectivos encontraron seis casquillos de bala.

La investigación cuenta además con imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia del Ministerio del Interior. Según la información primaria recabada por los investigadores, los registros permitieron observar tanto el incidente como la huida del presunto autor tras los disparos.

Las actuaciones quedaron a cargo del Departamento de Homicidios, que trabaja bajo la órbita de la Fiscalía competente para esclarecer las circunstancias del crimen e identificar al responsable.

Las más leídas

BCU impone nuevas exigencias para depósitos, retiros y transferencias con dinero electrónico

Murió Agustina Chiarino, productora uruguaya y figura del cine local, a los 48 años

Caso Marset: Cancillería resolvió retener 50% del sueldo a Francisco Bustillo por negarse a declarar en investigación de sumario

"Lo acribillaron como a una rata": el dolor del padre del adolescente abatido por la Policía en barrio Borro

Temas

adolescente Cerro

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos