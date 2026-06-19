EN FOTOS: Orsi encabezó el homenaje a Artigas en el aniversario 262 de su nacimiento

El presidente de la República, Yamandú Orsi , encabezó este viernes el homenaje oficial a José Gervasio Artigas al pie del mausoleo ubicado en la plaza Independencia, en Montevideo, en el marco del 262° aniversario del natalicio del prócer .

La ceremonia comenzó sobre las 11:00 y tuvo como momento central la colocación de una ofrenda floral en honor al fundador de la nacionalidad oriental.

Orsi estuvo acompañado por el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez ; el prosecretario, Jorge Díaz ; el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim ; y la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo .

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También participaron del acto los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño ; del Interior, Carlos Negro ; de Desarrollo Social, Gonzalo Civila ; de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona ; y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo .

Estuvieron presentes además la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Tamara Paseyro; la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry; el ministro interino de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula; la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; y el subsecretario de Salud Pública, Leonel Briozzo.

Participación militar

La ceremonia incluyó la participación del Regimiento de Blandengues y del Batallón Florida, que formaron parte del acto protocolar desarrollado en la principal plaza de la capital.

El homenaje se realizó en el marco del feriado nacional por el natalicio de Artigas, una de las fechas patrias del calendario uruguayo.

El mensaje del Ejército Nacional

Con motivo de la fecha, el Ejército Nacional difundió una publicación en la que recordó la figura y el legado del prócer oriental.

La fuerza destacó que Artigas fue hijo de Martín José Artigas y Francisca Antonia Arnal, y nieto de Juan Antonio Artigas, uno de los primeros pobladores de Montevideo.

También repasó parte de su trayectoria militar, recordando que ingresó de joven al Cuerpo de Blandengues de la Frontera de Montevideo, donde prestó servicios de vigilancia y control en la campaña.

Según el mensaje, fue como capitán que se convirtió en uno de los impulsores de la revolución iniciada con el Grito de Asencio y posteriormente se destacó en la Batalla de Las Piedras, considerada una de las principales victorias militares de la etapa independentista.

El Ejército recordó además el Éxodo del Pueblo Oriental hacia el Ayuí, episodio que consolidó su liderazgo y lo convirtió en el principal caudillo oriental.

La publicación también resaltó su papel como "Protector de los Pueblos Libres" y sostuvo que su influencia trascendió las fronteras de la Provincia Oriental para extenderse a toda la Liga Federal.

Finalmente, la institución afirmó que Artigas fue "un hombre involucrado y comprometido con su tiempo", cuyas ideas buscaron responder a las necesidades de los sectores más vulnerables.

"Recordar en el día de su nacimiento su legado, es nuestra obligación como herederos de una historia que trasciende el tiempo", concluyó el mensaje difundido por el Ejército.