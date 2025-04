Mario Bergara tras dichos de Martín Lema: "Nunca caeré en el terreno de la confrontación innecesaria"

Este domingo el candidato a la Intendencia de Montevideo (IM) por el Frente Amplio, Mario Bergara, se refirió a los dichos del candidato nacionalista por la Coalición Republicana, Martín Lema , y señaló que " no le interesa participar en este tipo de disputas ". Aprovechó la instancia para destacar el respaldo de casi 40 sectores del Frente Amplio, incluyendo el Movimiento de Participación Popular (MPP), y hablar sobre su enfoque para gobernar la capital. Además, tocó el tema de las encuestas, los contratos directos en la comuna y las propuestas para mejorar la situación de las personas en situación de calle.

Bergara destacó que el respaldo oficial de la 609, que incluye a casi 40 sectores dentro del Frente Amplio , es un apoyo significativo para su candidatura. "Este apoyo no solo nos da más fuerza en la campaña, sino que también nos permite tener una visión conjunta sobre cómo mejorar Montevideo", afirmó el candidato, quien además destacó que ya vienen trabajando juntos en diferentes actividades y recorridas por los barrios de la capital.

En relación con las encuestas recientes, Bergara destacó que, aunque algunos intenten transmitir incertidumbre, la realidad es que todas las mediciones indican al Frente Amplio como el favorito para retener la Intendencia de Montevideo. "No me corresponde discutir de forma confrontativa sobre lo que dicen las encuestas. Lo que sí puedo asegurar es que todas ellas muestran al Frente Amplio como ampliamente favorito para ganar ", señaló, haciendo hincapié en que su campaña sigue centrada en la propuesta y la cercanía con la gente.

Respecto a los comentarios de algunos rivales políticos, como el del candidato Martín Lema, quien había cuestionado la afirmación del Frente Amplio sobre su victoria antes de las elecciones, Bergara prefirió no entrar en discusiones confrontativas. "No me interesa participar de ese tipo de disputas", afirmó, y agregó que su enfoque siempre estará en las propuestas y en construir soluciones para la ciudad. "Mi discurso siempre va a ser positivo y propositivo, nunca caeré en el terreno de la confrontación innecesaria", concluyó.