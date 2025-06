MSP desconoce si 111.000 niños que cursan inicial o primaria tienen sus controles pediátricos al día

"En base a ese registro de la ANEP, nosotros no sabemos si están al día. Puede ser que (los prestadores) todavía no le hayan dado hora para los controles, puede ser que lo hayan hecho y no hayan quedado registrados, o puede ser directamente que no se hayan controlado. Hay que discernir las situaciones. Como sea, es un número alto", explicó la directora.