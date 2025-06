Cuatro de cada diez niños nacen en hogares pobres: la innovadora estrategia de Uruguay para revertir esta cifra

Cuando esos datos se combinan —en tiempo real— con otros que tiene el Ministerio de Desarrollo Social, gracias al simple número de cédula de la madre, puede saberse con más precisión su situación: si recibe prestaciones previas y su estado laboral. Para hacer el cuento corto: el aprendizaje estadístico de 14 variables (11 que carga el ginecólogo en la ficha de la embarazada y otros tres que complementa el Mides) le permiten al Estado saber en tiempo y forma quiénes deberían recibir una transferencia y no la están recibiendo.

Los técnicos que están trabajando en el proyecto —que además del Poder Ejecutivo se le suma el Fondo Nacional de Población— estiman que la séptima parte de los hogares que tendrían que recibir asignaciones familiares, no la están recibiendo (error de exclusión). Y, a la vez, de quienes sí reciben la transferencia, a un poco menos de la mitad les llegó unos meses tarde (error de timing).

Sucede que la asignación debiera entregarse a partir de la 12ª semana de gestación. Eso permite que la madre se vaya alimentando mejor, dé un confort mínimo al hogar y consiga las provisiones para ese bebé que está por nacer. Pero la evidencia muestra que la transferencia les llega tarde o, cuando les llega, muchas veces es por hermanos anteriores y no por el niño que se está gestando.

¿Corregir estos errores de exclusión y timing hacen la diferencia? El solo hecho de llegarle a tiempo a todos los que hay que llegarle reduciría en dos puntos porcentuales la pobreza en los bebés recién nacidos en Uruguay. Parece poco, pero, según las estimaciones técnicas, significan un impacto: para la economía de esas familias que tienen que alimentar a un bebé más (son cerca de 600 cada año que dejarían de ser pobres), y como estrategia para sacar cuanto antes a la gente de la pobreza a un costo mínimo. Mucho más si se tiene en cuenta que las entrevistas para recibir la Tarjeta de Uruguay Social tiene un atraso cercano a tres años en Montevideo y Canelones.

El Estado ya tiene los datos. Es solo cuestión de completar bien (y en tiempo) los registros, compartir la información a la interna del propio Estado, recibir los resultados que arroja el algoritmo y ejecutar.

Al estilo uruguayo

La innovadora estrategia no está exenta de desafíos. No todos los médicos llenan en forma y en tiempo los formularios digitales. No siempre un ministerio está tan abierto a intercambiar información con otro ministerio. Y encima, una vez detectado el caso, la normativa uruguaya no permite que la transferencia se ejecute de facto (como sí pasa en países nórdicos), sino que la madre tiene que solicitarla mediante declaración jurada.

La identificación digital de Uruguay (el usuario gub.uy) podría funcionar como una solución para este desafío, dado que ya tiene valor jurídico. La otra chance es un cambio de fondo y que la transferencia se dé sin que Mahoma vaya a la montaña.

En eso los técnicos coinciden: ¡hay que arreglar cuanto antes los temas administrativos para que esta interoperabilidad funcione! El resto entra en la cancha de los políticos de turno: a cuánto deberían aumentar las transferencias para que “muevan la aguja” y saquen a los niños de la pobreza.