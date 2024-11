Murió el economista Carlos Sténeri, "artífice fundamental de la salida a la crisis del 2002", dijo Pablo da Silveira

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/pdasilve/status/1857127119454670886&partner=&hide_thread=false Falleció Carlos Sténeri. Distinguido economista, artífice fundamental de la salida a la crisis del 2002, persona íntegra, inteligente y cálida. Nos hizo el honor de representar al Ministerio de Educación y Cultura en el directorio del Instituto Pasteur. Un abrazo a la familia. — Pablo da Silveira (@pdasilve) November 14, 2024

Nacido en Montevideo el 19 de diciembre de 1945, Sténeri era licenciado en Economía por la Universidad de la República y máster en Economía por la Universidad de Chicago.

Entre 1989 y 2010 fue el representante financiero de Uruguay en los Estados Unidos. Y entre 2005 y 2010 fue director de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía.

En una entrevista publicada el 1° de noviembre de este año, el economista se había mostrado preocupado por la falta de crecimiento de Uruguay y dijo que las propuestas de los candidatos no contemplaron este problema.

"Debe haber una visión de que el país no puede tener otro quinquenio más de crecimiento en el 1,1%. El país tiene un problema y, a mi entender, creo que esa realidad no estuvo dentro de las propuestas de los candidatos, no porque no entiendan que es importante, porque, inclusive, escuchándolos, todos hablan de crecimiento, pero el punto es que las propuestas están más centradas en cumplir objetivos relacionados con agendas sociales, que me parece bien (...), pero para poder financiar las agendas sociales hay que crecer", dijo Sténeri.

"Esa es mi preocupación, que viene desde el anterior período preeleccionario y creo que sobre esto debe haber un gran debate donde participen todos, para establecer qué programas o cosas hacen falta y son prioritarias para empezar a generar movilidad al crecimiento de la economía, que puede abarcar desde desregulaciones, una actualización más profunda de la inserción internacional, hasta proyectos y sectores que se podrían estar dinamizando y que hace tiempo están relegados, como el riego o el potencial pesquero que no se explota", añadió el economista.

El saludo de sus colegas

En redes sociales, varios economistas lamentaron la muerte de su colega.

Javier de Haedo escribió en su cuenta de X: "Profesor, colega, amigo. Inolvidable".

Aldo Lema dijo que era una "muy triste noticia" y destacó su "enorme compromiso con Uruguay y sus políticas públicas". "Clave en la salida de la crisis de 2002. Clave en la Oficina de Deuda. Gran divulgador de ideas a través de sus columnas de El País. Se lo va a extrañar", continuó Lema

El presidente y fundador del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Hernán Bonilla, escribió: "Muy triste noticia el fallecimiento de Carlos Steneri. Un héroe discreto en tiempos cruciales. Un gran abrazo a su familia y numerosos amigos. QEPD."