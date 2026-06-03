"Muy aventurera" y "una hermana": el recuerdo de dos amigas de la uruguaya fallecida durante una excursión en Tierra del Fuego

Amigas de Abril Marino, la uruguaya de 25 años que murió durante una excursión en el glaciar Vinciguerra , hablaron con los medios y recordaron con cariño a la fallecida .

"No solamente era compañera de trabajo, era parte de mi familia, era una hermana ", contó Florencia, una de las amigas, en rueda de prensa consignada por Subrayado (Canal 10).

Tras esto, definió a Marino como una "luz" que compartía siempre una "alegría inmensa" en el día a día.

Quién era Abril Marino, la joven uruguaya que murió durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

Tragedia en Argentina: murió una turista uruguaya de 25 años durante una excursión en un glaciar de Tierra del Fuego

Según dijo, esta era una persona solidaria, humilde, amable y con una "gran fortaleza" .

"El consuelo que me da todo esto es que ella logró lo que siempre quiso", dijo y reveló que contaba con un carácter muy explorador.

"Era muy aventurera", aseguró otra amiga de la joven, que añadió: "Se enamoraba de los lugares y de las personas".

Quién era Abril Marino

Abril Melina Marino Pereira, de 25 años, había viajado a Argentina para pasar unos días de vacaciones.

Según informó en primera instancia el medio local Cadena del Mar, en Uruguay trabajaba como moza en el restaurante Blend, ubicado dentro del hotel Enjoy Punta del Este, donde era conocida por compañeros de trabajo y clientes.

La muerte de la joven golpeó con fuerza el ambiente del hotel, especialmente el sector de alimentos y bebidas. Durante este mediodía los compañeros se fueron enterando de la noticia a través de medios de comunicación y el comentario se fue replicando a lo largo del complejo.

Abril trabajaba en el Enjoy desde noviembre de 2022 y estaba haciendo uso de su licencia anual cuando viajó a Ushuaia, según pudo confirmar El Observador. La joven estaba trabajando de forma permanente en el hotel desde entonces y se desempeñaba en el turno de la tarde-noche.

Abril fue hallada sin vida junto a Emiliano Feida, un guía de montaña de alrededor de 40 años y reconocido por su trayectoria en las actividades de montaña en Tierra del Fuego. Ambos participaban de una excursión en el glaciar Vinciguerra, uno de los circuitos de trekking más visitados de la zona norte de Ushuaia y también uno de los más exigentes por sus características geográficas y climáticas.

La búsqueda comenzó durante la noche del lunes luego de que las autoridades recibieran una alerta por parte de la madre del hombre, quien advirtió que los excursionistas no habían regresado en el horario previsto. A partir de ese momento se desplegó un operativo encabezado por la Comisión de Auxilio de Ushuaia.

Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas en condiciones meteorológicas adversas y con escasa visibilidad hasta localizar los cuerpos en la parte superior del glaciar, en una zona de difícil acceso.

Aunque la investigación continúa y aún no existe una confirmación oficial sobre las causas del hecho, las primeras hipótesis manejadas por los rescatistas indican que ambos habrían sufrido una caída en el terreno montañoso.