"¡Ni pienso!": Orsi dijo que no volvió a hablar con Lacalle Pou desde el "tratá de cuidar los modales"

El precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi , dijo que no ha vuelto a hablar con el presidente Luis Lacalle Pou , desde que tuvieron un cruce en una actividad empresarial en diciembre. "Es que ni pienso. La última que me retó fue mi vieja. A la única que le permitía ", dijo Orsi en entrevista con Lado B de TV Ciudad.

Por lo tanto, cuando se encontraron el viernes 8 de diciembre en el Polo Industrial de Progreso, Lacalle Pou le dijo: "Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, no. En serio. Si querés mantener una buena relación, tratá de cuidar los modales . Yo lo digo públicamente. Vamos a mejorar un poquito”, indicó, según consignó Subrayado (Canal 10)".

Consultado en Lado B sobre si volvieron a hablar, el precandidato presidencial del Frente Amplio contestó: "No, no, no. ¡Es que ni pienso! La última que me retó fue mi vieja. A la única que le permitía".

"Aparte generó una incomodidad en todos los empresarios que estaban ahí. Estábamos en casa ajena. Es feo eso", continuó.

Añadió que aunque "nadie lo esperaba", sabe que "algo siempre va a pasar… Porque él (Lacalle Pou) tiene eso". "Estaba enojado de verdad", afirmó.

Por otro lado, Orsi respaldó sus declaraciones que molestaron en su momento al presidente.

"Que me demuestre lo contrario. Lo escuchamos en la tele: el mismo argumento. Le robó el argumento, lo dejó pegado. Podría haber dicho: ‘ese señor no tiene nada que ver con nosotros. Lo que está diciendo va por su cuenta’. O por lo menos aclarar los tantos… Faltan aclarar muchas cosas. Yo estoy seguro de que no tienen nada que ver. Son dos mundos distintos. No estoy acusando a nadie, pero... un poquito más de transparencia y no enojarse", sostuvo.

El exintendente de Canelones señaló que no dijo que "este gobierno sea corrupto", pero que "todos los gobiernos tienen corrupción" porque "es la esencia humana".

"Lo peor es cómo abordan el tema de la corrupción, cómo abordan los potenciales riesgos de corrupción. Tengo la sensación de que se barre abajo de la alfombra y pasan a otro tema y nunca terminás de cerrar nada", indicó.

"Y si algo faltaba pa' eso es un manejo un tanto extraño de alguna fiscal que se tuvo que encargar del asunto", añadió en referencia a Gabriela Fossati, la exfiscal que comenzó el caso Astesiano, pero que luego dejó Fiscalía y se unió al Partido Nacional. "Como que todos los capítulos no terminan de cerrarse, quedan todos medio abiertos y la respuesta es ‘que los vea la Justicia’. Yo creo que hay un espacio que es de la política y la ética que no necesariamente tiene por qué llegar a un fallo judicial", afirmó.