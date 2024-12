"No me gustaría": qué dijo María Inés Obaldía sobre ser candidata a intendenta de Montevideo

“No me gustaría ser candidata y no me propongo como candidata” , dijo Obaldía este miércoles en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

El Movimiento de Participación Popular (MPP) ratificó el jueves pasado en una reunión política con dirigentes de Seregnistas su compromiso de respaldar a Mario Bergara si decide ser candidato a la Intendencia de Montevideo.

"Esa es una carrera que ya empezó y yo no he participado. Así que me parece que no hay que subirse a esa carrera per se", añadió Obaldía.

Por otra parte en tiendas del Partido Nacional, este miércoles el senador Javier García anunció el apoyo del Espacio 40 a la candidatura del diputado Martín Lema a la intendencia capitalina.

Lema ha sido crítico con la gestión de Cosse como intendenta, en particular respecto a los gastos en la Dirección de Cultura.

"Pobre del que crea que gastar en cultura es un gasto. Cuando se manejan dineros en cultura se invierte en una ciudad que lo necesita", sentenció Obaldía.