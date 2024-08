"No voy a hacer futurología": Álvaro Delgado sobre la posibilidad de que Valentina Dos Santos se presente como candidata a intendenta

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado , y su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, participaron en un acto político en Artigas donde fueron consultado por el futuro de Valentina Dos Santos dentro del partido. Delgado sostuvo que no piensa "hacer futurología" sobre la posibilidad de que Dos Santos se lance como candidata a intendenta por Artigas.

"En este caso no voy a hacer futurología. El Partido Nacional estuvo antes. Me tocó a mi pedirle la renuncia al intendente y la diputada", dijo y agregó: "No son decisiones fáciles, pero tenemos que ser claros y firmes en ese sentido y lo fuimos".