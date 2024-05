Orsi tras homicidios en barrio Maracaná: "No podemos seguir echándole la culpa a Bonomi"

" Hay que sentarse a hablar en serio, tratar de blindar la discusión banal y sentarnos a plantear un par de cosas . Tres cosas que sean comunes. Aceptar entre todos que el crimen cambió, que el delito cambió y que no podemos seguir pensando en la misma forma de hacer las cosas o seguirle echándole la culpa a (Eduardo) Bonomi. Ya está, aflojá un poco", aseguró.

Orsi señaló que él no hace "lo mismo" y que no le echa las culpas al actual ministro del Interior, Nicolas Martinelli. "Es un tema que hay que tomarlo con la seriedad que implica una política de Estado. Mientras la gente sufre no podemos partidirizar la discusión. El que se cree dueño de la verdad acá marcha".