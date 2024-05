"Estaba mirando la tele y de repente escucho tipo una metralleta": el testimonio del hermano de una de las víctimas de Maracaná

"Estaba mirando la tele y de repente escucho todo... Tipo una metralleta. Me levanto y veo todo eso", contó en diálogo con Telenoche (Canal 4).

"Sentí los tiros, abrí la puerta y salí pa' afuera. Cuando voy para ahí veo a todos tirados" , continuó el hombre, que no reveló su identidad ni salió en cámara.

"Estaba mi hermano, mi sobrino, los amigos de mi sobrino", dijo sobre la escena con la que se encontró.

Escuchamos la palabra del hermano del hombre de 40 años asesinado durante el ataque. De acuerdo a su relato, el joven de 17 años que se encuentra grave es el único que vive en la vivienda atacada. Su padre estaba de visita, así como el niño de 11 años y los otros jóvenes.

Un adolescente de 17 años permanece internado grave producto de los disparos. "No sé cómo está", dijo el hombre.

Sobre los motivos del ataque, dijo no tener "ni idea" porque su hermano "no tenía problemas con nadie". "No sé qué pasó, ni idea", insistió.

Qué se sabe hasta ahora del cuádruple homicidio en Maracaná

El primer reporte policial del cuádruple homicidio señala que el ataque en la casa ubicada en El Ombú y Calle de la Vía se registró pasadas las 23 horas.

La Policía recibió un aviso de una mujer, que llamó para alertar que habían disparado contra su casa y que su hijo estaba herido.

Cuando los efectivos llegaron se encontraron con cuatro personas muertas, entre ellas un niño de 11 años. Todos tenían disparos.

Los médicos determinaron que las víctimas eran un hombre de 40 años (con un antecedente penal por rapiña), un joven de 18, un adolescente de 17 y un niño de 11.

Además, trasladaron a otro adolescente de 17 herido de gravedad.

En la balacera, que la Policía presume fue obra de más de una persona, se encontraron más de 100 casquillos de bala de diferentes calibres.