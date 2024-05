Palabras de "Jorges": escuchá a Jorge Barrera imitando a Jorge Batlle en TikTok

"No gordo, es muy temprano", la vez que Batlle llamó a funcionarios y creyeron que era Barrera

Barrera solía imitar a Jorge Batlle desde la relación de respeto y confianza que compartían ambos. Esto llevó a algunas confusiones que llevaron a situaciones insólitas dentro del Partido Colorado y del propio gobierno.

En una oportunidad, el entonces presidente Batlle llamó temprano al entonces ministro de Salud Pública, Conrado Bonilla, pero este último creyó que se trataba de otra de las bromas de Barrera.

"No gordo, es muy temprano. Dejate de joder, no me hagas bromas", le contestó Bonilla al entonces presidente de la República pensando que se trataba Barrera.

Esta no fue la única ocasión en que los funcionarios del gobierno recibían una llamada de Batlle y la desestimaron por este motivo.

Esto llevó que en una reunión de la agrupación de gobierno colorado, el propio Batlle expusiera a Barrera enfrente a los diputados, senadores y ministros de esa administración. "A ver 'Jorgito', ¿cómo es que usted me imita?", le dijo Batlle a Barrera en un tono de confianza mutua.

La única vez que Jorge Batlle se enojó por una imitación de Barrera

Durante la campaña de 1989, en la que Batlle fue candidato a la Presidencia, Barrera llamó a un dirigente colorado de Tacuarembó para hacer otra de sus bromas.

El penalista llamó a para decirle a un dirigente "que trabajara más" como si fuera el propio Batlle. Pero Barrera se olvidó decirle que era una broma.

Más tarde el dirigente de Tacuarembó le dijo al verdadero Jorge Batlle que él sí estaba trabajando mucho por su candidatura.

Como Batlle ya sabía quien era su mejor imitador, llamó a Barrera y le dijo "Jorgito ya le dije que no lo siga haciendo sin avisar que se trata de una broma".

Batlle y Barrera tenían una relación política y personal muy estrecha. El penalista representó al expresidente en varios casos judiciales, como en el de difamación e injurias contra el dirigente tupamaro Julio Marenales. Este último había acusado a Batlle de no haber combatido suficiente a la dictadura. Marenales perdió el juicio y tuvo que retractarse.