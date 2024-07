Partido Colorado votará la Ley de Medios "con la convicción" de que Lacalle Pou vetará artículo de Cabildo Abierto

La Cámara de Diputados, que aprobó este proyecto en primer lugar a fines del año pasado, deberá ahora ratificar o negar la última redacción votada por la coalición en el Senado. En el Partido Colorado entienden que la iniciativa es positiva al dejar atrás la ley vigente que aprobó el Frente Amplio durante el gobierno de José Mujica.

Había sido la bancada de Ciudadanos –a la que justamente pertenece la diputada María Eugenia Roselló– la que puso el grito en el cielo sobre que no votarían el proyecto si Lacalle Pou no les aseguraba de antemano el veto. El mandatario se ha mantenido firme en que no va a pronunciarse hasta que el tema no se laude en el Parlamento.

La nueva Ley de Medios, pese a que está en el Parlamento desde 2020, es de los pocos proyectos de interés del Poder Ejecutivo que aún no ha logrado el visto bueno en el Parlamento, luego de conseguir la votación de la Ley de Urgente Consideración, la reforma de la seguridad social y otras iniciativas prioritarias para la coalición.