Partido Comunista propuso al Frente Amplio a Verónica Piñeiro como candidata a intendenta de Montevideo

En el partido defienden que están en condiciones de lograr el tan mentado "consenso" si cinco o seis agrupaciones de la coalición de izquierda se alinean detrás de un nombre, aunque reconocen que no han logrado ningún respaldo a favor Piñeiro, en especial ante la negativa de un potencial aliado como el Partido Socialista .

El dirigente de esa fuerza, Mauricio Zunino, tomó la posta de Cosse al frente de la comuna. Los "latas" buscan por estos días una candidatura alternativa y de hecho no descartan proponer en las conversaciones al propio Zunino, aunque el punto todavía no ha sido discutido.

Los comunistas, por su parte, no tienen planteado impulsar a nadie de sus filas y tampoco están considerando a María Inés Obaldía como posibilidad. La diputada electa por La Amplia –el sector de Cosse– y actual directora de Cultura de la IM agitó el avispero semanas atrás cuando le contestó al periodista Leonardo Sarro que no quería ser candidata. Las repercusiones precipitaron horas después una declaración de la propia Cosse a Montevideo Portal alegando que “no fue un rechazo, sino un ‘no ambiciono’ ni me autopropongo".

El nombre de Piñeiro llega en días en que la actual administración es objeto de críticas de los propios frenteamplistas –desde Mario Bergara hasta el MPP– respecto a la limpieza del departamento. A eso se suman militantes que aún hoy están convencidos de que la comunista Ana Olivera debería volver a encabezar la intendencia.

El grupo de Bergara postula su candidatura a la comuna tras una serie de reuniones con el MPP, bajo el convencimiento de que el sector de José Mujica y Alejandro Sánchez acatará un compromiso de darles su apoyo una vez que se instalen en la carrera. El "Pacha", futuro secretario de la Presidencia, matiza desde la primera hora cualquier respaldo mientras la estructura –que en las elecciones nacionales arrasó en la interna del Frente– recién pretende resolver a fines de enero o febrero.