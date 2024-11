Socialistas y comunistas no lograron capitalizar adhesión al plebiscito y atribuyen caudal de la papeleta blanca a votantes del MPP

No hubo trasiego de votos desde el plebiscito de la seguridad social a los sectores que lo militaron. Esta lectura –lineal a la hora de contrastar números– estuvo en boca de los ejecutivos del Partido Comunista y el Partido Socialista que al cierre de la semana pasada hicieron su primera evaluación de los resultados electorales.

Mientras los partidos fundadores de la izquierda no tuvieron su mejor noche el domingo 27, la papeleta por el Sí tuvo el triple de votos que la suma de todas las agrupaciones que resolvieron ensobrarla . El balance es lineal para “bolches” y “latas”: buena parte de los respaldos al plebiscito fueron de votantes del MPP , según reconstruyó El Observador.

Si bien alcanzó su objetivo de mantener la banca en el Senado, la fuerza más añeja de la izquierda perdió todas sus diputaciones, quedando con su peor representación parlamentaria desde el retorno a la democracia y sin diputados por primera vez desde la elección de 1966.

El Senado de la histórica lista 90 acumuló 58 mil votos y consiguió el aporte de “su propia colectora”, según analizó el politólogo Daniel Chasquetti en redes sociales, con el grupo Brazo Libertador abriendo 28 hojas de votación con Gonzalo Civila como candidato más otras 23 nóminas que contribuyeron al sublema que valió la banca socialista.

Civila tuvo su propia colectora. Diego Olivera del grupo Brazo Libertador lo llevó al senado en 28 hojas de votación. También abrió otras 23 que contribuyeron al sublema. Otros aportes: Daniel Martínez y PVP.https://t.co/iKHAjJSR0r — Daniel Chasquetti (@Chasquetti) October 29, 2024

“Es evidente” que el MPP puso “muchos” votos a la papeleta blanca del Sí, dijeron fuentes de la dirección socialista a El Observador. Desde la colectividad de Emilio Frugoni evalúan que el respaldo al plebiscito se trató de una posición “muy consciente” de votantes que no se rigieron por las indicaciones de sus dirigentes.

En un mensaje dirigido a los militantes, al que accedió El Observador, el secretario general Civila afirmó que “lo más importante ahora es volver a desplegar” toda la militancia en pos de “un triunfo popular” en el balotaje, de modo de “incidir” con las “propuestas e ideas” del Partido Socialista “en un gobierno de transformación”.

“El Frente Amplio con casi el 44% de los votos volvió a ser la fuerza más apoyada por la ciudadanía y el Sí blanco con casi el 40% demostró que, contra viento y marea, el pueblo da mensajes, más allá de alineamientos partidarios”, afirmó el senador electo, al tiempo que llamó a “leer con lucidez y profundidad” el “abstencionismo, el voto en blanco y anulado y la reconfiguración de voto a nuevos partidos”.

Civila sostuvo que que “el Frente deberá afrontar un cambio sustantivo en la configuración interna de sus bancadas” y justificó como “fundamental” la “unidad con pluralismo y diversidad” representada por la “corriente socialista” expresada en el sublema “Socialismo es libertad”.

_LCM8809.webp Gonzalo Civila, secretario general del Partido Socialista Leonardo Carreño

“Con los datos actuales, y en un contexto de mucha concentración del voto frenteamplista y de caída electoral de todas las corrientes fundacionales del FA, el Partido Socialista y el sublema (...) lograron garantizar una banca en el Senado de la República, no así en la Cámara de Representantes. (...) En cualquier caso, otra vez se nos presenta un escenario nuevo, difícil, desafiante”.

El Partido Comunista

El Partido Comunista hizo lo propio en su Comité Central el sábado, con un informe político del secretario general Juan Castillo y un balance de la campaña por el Sí aportado por el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, quien a su vez es responsable de asuntos sindicales del partido.

En entrevista con El Popular días después del plebiscito, el dirigente defendió que tuvo “un funcionamiento transversal” con “siete de cada diez votantes del FA” poniendo la papeleta pero además con “119 mil blancos y colorados, gente de la coalición”, que respaldó el Sí. “Efectivamente, ubicó allí una perspectiva de clase muy clara (...) y creo que debemos persistir en esa mirada porque también te permite formas de contacto y de diálogo con el pueblo a los efectos de cambiar la sociedad”.

Abdala aseguró que “en diciembre” la central deberá emprender “una gira nacional para reunir a toda la gente que votó el Sí y decirle que esto sigue”. “Es una señal política de enorme relevancia y hacia el balotaje deben darse, con el programa del FA, mensajes claros de que será atendida”, consignó por su parte una editorial del órgano partidario.

Los comunistas rescatan que “cerca de 100 mil uruguayas y uruguayos votaron la papeleta blanca del Sí y no lo hicieron por el Frente Amplio ni por los partidos de la coalición de derecha”. “No se trata de lograr que los dirigentes de esos sectores se pronuncien por Yamandú y Carolina, se trata de hablar con esas uruguayas y uruguayos y convencerlos que no da lo mismo. Hay sectores populares que votaron al Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente que son posibles de convencer para que no voten la fórmula de la desigualdad y los privilegios en noviembre”.

INE_1434.webp Senador Óscar Andrade y el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo Inés Guimaraens

A pesar de ser la segunda fuerza en el Frente Amplio, la 1001 tampoco tuvo su mejor noche: no lograron ganar a su tercer senador, no ampliaron la bancada en Diputados –aunque sí festejaron que un “camarada” como Aidemar González haya obtenido una banca en Durazno– y no acompañaron el crecimiento electoral del Frente todo.

Además, el secretario general Castillo volvió a quedar afuera de la cámara alta –estaba en la tercera línea–, mientras que la segunda corresponde a aliados no comunistas: Constanza Moreira estará hasta 2027 y Rafael Michelini hasta el final del período.

El líder Óscar Andrade no asistió ni al Ejecutivo del partido ni al Comité Central el fin de semana. El mismo domingo de las elecciones prefirió estar en el comando del Sí a esperar los resultados en el NH Columbia con el Frente Amplio. “En dos lugares no podés estar”, justificó este martes en Desayunos Informales.

Tanto comunistas como socialistas y hasta dirigentes del MPP reconocieron a El Observador que fueron comunes los episodios a lo largo de la campaña de agrupaciones emepepistas por todo el país que, pese a la resolución nacional de no ensobrar la papeleta blanca, decidieron poner el Sí a disposición ante el interés manifestado por sus militantes.

Además, como informó El Observador en base a datos procesados por el politólogo Juan Ignacio Pintos, hubo una correlación entre la votación del plebiscito y la del MPP. “A medida que aumenta el porcentaje de votos de la hoja 609, también aumenta el apoyo al ‘Sí’ en seguridad social. Este es un efecto positivo y significativo, con una relación fuerte (0,86% de aumento en apoyo al ‘Sí’ por cada 1% de aumento en votos de la hoja 609)”.