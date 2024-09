"Privilegios a los militares": el debate por el plebiscito de la seguridad social aterrizó en grupo de WhatsApp del Frente Amplio

Uno de los principales argumentos de los detractores del plebiscito consiste en que modificar la Constitución de la República para imponer la reforma lleva a preservar las condiciones beneficiosas del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas, coloquialmente conocida como la “Caja Militar”.

El senador del Partido Comunista, Óscar Andrade, salió a rebatirlo al mediodía siguiente: “Benjamín, la papeleta es elocuente en este punto; de ninguna manera impide innovar en el sistema de la seguridad social”. El “Boca” mostró una captura del texto impulsado por el PIT-CNT y aseguró que “expresamente sostiene la posibilidad de innovar con el límite” de las leyes 16.713 y 18.395, del 1995 y del 2008 respectivamente.

“Confundís entrada en vigor con posibilidad de innovar. Son cosas distintas", escribió Andrade, uno de los principales voceros detrás de un plebiscito que quedó en minoría entre la dirigencia de la izquierda. El senador esgrimió que nadie perderá su prestación, pero que dentro de los márgenes de leyes anteriores a la última reforma del gobierno de Luis Lacalle Pou sí podrán legislar para modificar las condiciones de la Caja Militar.

"Es una pregunta que debe responder el Frente Amplio"

La papeleta blanca por el SÍ afirma que “la entrada en vigor” de la reforma “no implicará pérdida o menoscabo en derechos o beneficios previstos en leyes anteriores” y que “el Estado no podrá innovar en perjuicio de los aliados al Sistema de Seguridad Social” ni conceder “prestaciones inferiores” a las de las leyes de 1995 y 2008.

Contrario a Andrade, el economista Gabriel Oddone, el senador Mario Bergara, el exdirector de la OPP, Álvaro García y otros economistas vinculados al Frente Amplio aseguraron que tal como está redactado “los militares mantendrán intocables sus privilegios y beneficios extraordinarios, incluso los civiles asimilados, que no tienen tareas de combate”, en tanto “va a permanecer intocable también el aguinaldo para miles de pensionistas militares que se incluyó en la ley de reforma del gobierno de Lacalle Pou”.

El “Boca”, sin embargo, compartió a los compañeros un WhatsApp con “una explicación desde otra perspectiva”. “Aún con el plebiscito derrotado el margen de modificaciones a la "Caja Militar" es mínimo, por lo siguiente: en 2032 una alta militar va a ser 50% cálculo común 50% regímenes anteriores”.

La última reforma votada por el oficialismo estableció la convergencia de todas las cajas paraestatales, la Militar y la Policial, al sistema del BPS. Para eso habrá un plazo de transición para quienes configuren causal jubilatoria entre el 2033 y el 2042.

El Frente Amplio, mientras tanto, defiende la convocatoria a un gran “diálogo social” si gana el gobierno para consensuar entre distintos sectores una nueva reforma de la seguridad social. Andrade matizó el alcance de ese proceso respecto a la “Caja Militar”.

“Un diálogo social y tratamiento parlamentario no es probable que se plasme antes del 2027; el margen por ese tiempo para acelerar el régimen de convergencia es mínimo y el impacto económico marginal”, aseguró el senador comunista, quien defendió: “El cambio más fuerte sobre los privilegios militares lo hicimos en 2018”.

La ley 19.695, aprobada no sin importantes dificultades en la interna del último gobierno frenteamplista, fijó una transición y un régimen general para aumentar edades de retiro y modificar el cálculo para la tasa de reemplazo en distintos escalafones.

De todos modos, la comisión de expertos que redactó el diagnóstico que sentó las bases para la última reforma –y que citó Andrade en sus argumentaciones por WhatsApp– aclaró que dicho régimen mantenía “la posibilidad” para afiliados de la “Caja Militar” de que “accedan a un retiro permanente a una edad relativamente temprana”, por más que las modificaciones hayan propiciado “un retraso del retiro”.

Andrade citó en el WhatsApp las modificaciones para distintos escalafones militares, pero deslizó: “Por qué no tocamos estos privilegios de 2005 al 2018 es una pregunta que debe responder el FA, no el PIT-CNT”.

El “Boca” defendió también que la ley de seguridad social impulsada por la izquierda en 2008 logró “la mayor cobertura en nuestra historia y entre los mayores niveles de cobertura en el mundo”, hasta que “la reforma de la derecha la amputó el año pasado”. Andrade agregó que “es una torpeza disminuir o menospreciar” ese punto al que ahora buscan “darle rango constitucional”. “Es un logro nuestro y principal explicación para que en esta franja la pobreza cayera del 20% a poco más del 2%”, escribió a los compañeros.

El senador concluyó que “el triunfo del plebiscito no recorta ninguna prestación” pero “no impide innovaciones futuras”, y que “si hubiera voluntad política las futuras altas de todas las cajas, incluida la militar, podrían llevarse al régimen común al otro día”.

-ine4380-1-jpg..webp PIT-CNT se embarcará tras un plebiscito por la seguridad social Inés Guimaraens

“Es de un atrevimiento feroz”

Dirigentes y militantes del Comité Virtual, durante años un espacio para juntadas en los veranos y ahora devenido en grupo de WhatsApp, también hicieron sus descargos sobre el tema.

Uno de los más contundentes fue el del expresidente de INAU, Javier Salsamendi, hoy asesor en la Intendencia de Canelones y dirigente de La Patriada, sector fundado para militar por la candidatura de Orsi, previo a junio.

“Este plebiscito nace de los sindicatos más pequeños –en cantidad de afiliados– del PIT-CNT. Por una falta de coordinación, o no sé, terminan logrando imponer una moción que no contaba con el respaldo de los sindicatos claramente mayoritarios (...). No se discute jamás en el FA (...), por lo tanto no nos vemos obligados en absoluto a acompañar esto”, aseveró en un audio de WhatsApp.

Salsamendi reprochó que otros compañeros “no pueden plantear” que deban “asistir pasiva y calladamente” a la campaña por el plebiscito. “Y si no se gana, la cuestión es de quienes impulsaron el plebiscito, que no les preocupó lo más mínimo tener primero… Está bien que digan que no les importa la negociación ni el diálogo social, porque entienden que no se va a llegar a nada con otros sectores. Pero no les importó siquiera lograr un consenso previo en el FA. Si no les importaba eso, que está bien la independencia de clase, no la pueden exigir ahora”.

“Eso de que los que no estamos de acuerdo con esto nos importa un pito los jubilados es de un atrevimiento feroz. Una falta de respeto realmente importante, como mínimo. Realmente es un insulto grande”.

Mientras tanto, el Partido Comunista reclamó este lunes en el Secretariado Ejecutivo sobre el pronunciamiento de Frenteamplistas por el No. El secretario general de la colectividad, Juan Castillo, dijo a El País el fin de semana que su declaración “fue más allá” de la libertad de acción acordada.

Al cierre de esta edición, el tema seguía discutiéndose en la Mesa Política, pero los dirigentes confiaron a El Observador que, más allá de los roces políticos, no habría mayores consecuencias.