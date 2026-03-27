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Pronóstico del clima en para el sábado: lluvias y tormentas afectarán gran parte de Uruguay

27 de marzo de 2026 20:00 hs
20250408 Lluvia, frio, mal tiempo, paraguas, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El clima en Uruguay para este sábado presentará condiciones de inestabilidad en diversas regiones del territorio nacional. Según el pronóstico oficial de Inumet y fuentes meteorológicas complementarias, se espera el desarrollo de precipitaciones y un ambiente húmedo, con temperaturas que variarán significativamente entre el sur y el norte del país.

Zona Metropolitana

De acuerdo con los datos oficiales de Inumet para la ciudad de Montevideo, el cielo se presentará cubierto con precipitaciones y tormentas aisladas durante toda la jornada. En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 26°C.

Zona Norte

En la Zona Norte, tomando como ciudad de referencia a Salto y según la información de AccuWeather, el cielo se mantendrá claro en un ambiente cálido y húmedo. Los termómetros marcarán una temperatura mínima de 22°C, mientras que la máxima ascenderá hasta los 33°C.

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Zona Este

Para la Zona Este, con la ciudad de Punta del Este como punto de referencia, el reporte de AccuWeather indica que se registrarán chubascos fuertes durante la tarde del sábado. La temperatura mínima se ubicará en los 21°C y la máxima llegará a los 24°C.

Zona Oeste

En la Zona Oeste, específicamente en la ciudad de Colonia del Sacramento, los datos de AccuWeather prevén el desarrollo de tormentas en la tarde. Las temperaturas para esta zona oscilarán entre una mínima de 22°C y una máxima de 26°C.

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