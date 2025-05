Raúl Sendic participó del velatorio de José Mujica: "Un redentor en el sentido más serio de la palabra"

El ex vicepresidente Raúl Sendic asistió al sepelio de José Mujica este jueves, tras venir a Uruguay para realizarse algunos “controles médicos”. “Yo estoy viviendo fuera del país”, añadió.

El ex jerarca sostuvo que Mujica “representa lo mejor de nuestra especie” . “Ha jugado un papel que se fue de la política y se fue de la filosofía, se fue hacia lo más profundo de la vida, de la concepción de la vida”, indicó.

"Espero que Pepe Mujica y el papa Francisco no dejen de mirarnos desde el cielo para que la humanidad sea mejor": la emotiva despedida de Lula da Silva al expresidente uruguayo en su velatorio

COLONIZACIÓN "Una estancia señorial": Da Silva dijo que citará a Fratti tras compra de Colonización de un campo por más de US$ 32 millones

El ex vicepresidente contó que lo acompañó al velatorio de Fidel Castro y “unas semanas atrás había estado de visita (en Uruguay) el emir de Catar, que vino a saludarlo a Pepe pero vestido con su indumentaria árabe”. “Cuando Pepe lo saludó me dice: ‘¿quién era el pollerudo este?’”, indicó Sendic.

A su vez, contó que conoció la historia del vínculo entre Mujica y su padre, Raúl “Bebe” Sendic. “Conozco las tremendas dificultades y la tremenda situación por la que tuvieron que pasar. Fueron verdaderos héroes por todo lo que pasaron”, dijo.

Sendic también dijo que valora mucho la figura de Topolansky, por ser “un sostén permanente”. “Cuando renuncié a la Vicepresidencia de la República me fui con tres satisfacciones: una es que me fui tan pobre como entre, más allá de todo lo que se dijo. Que me pude presentar a la Justicia, como cualquier uruguayo, sin protegerme en los fueros como lo han hecho muchos y la otra es que Lucía quedó de vicepresidenta de la República”, añadió en diálogo con TV Ciudad.

El pasado 1 de febrero, Sendic, quien renunció a la vicepresidencia en septiembre de 2017 luego de que se hiciera público su uso indebido de una tarjeta corporativa de la petrolera estatal Ancap, de la que fue presidente entre 2008 y 2009 y entre 2010 y 2013 fuera trasladado a Uruguay en un avión médico.