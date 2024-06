Realojo de asentamientos: 90% del dinero está ejecutado y ministro destaca que construcciones de isopanel permitieron "acelerar obras"

Así, fome zero pasó a ser asentamiento cero y se transformó en una de las propuestas más arriesgadas de una interna en la que terminó dando el batacazo y venciendo a Jorge Larrañaga. Era 2014 y la idea lo acompañaría hasta la siguiente campaña, en 2019, pero con cambios: ya no hablaría de erradicarlos sino de implementar una especie de shock económico que permitiera acelerar la velocidad de los realojos.

En el Poder Ejecutivo no hay datos actualizados acerca de la cantidad de asentamientos que hay en todo el país. Los últimos números fueron relevados por la Dirección Nacional de Aguas (Dinagua) para el Atlas de inundaciones presentado en febrero de 2022. En ese trabajo, el gobierno reconoció la existencia de 616 asentamientos irregulares, de los cuales 356 están en zonas inundables.

Las nuevas cifras podrán conocerse cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publique los datos del último censo.

Las viviendas de isopanel

El Avanzar incluye tres programas de Vivienda: el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB), el Plan Nacional de Relocalizaciones y el Plan Juntos. El primero consiste en aumentar los servicios que hay en la zona, mientras que el segundo supone el realojo para que las personas dejen de vivir en terrenos que están contaminados o son inundables. El último, en tanto, incluye la construcción de casas nuevas y el desarrollo de comunidades.

Lozano señaló que el plan es una de sus “grandes preocupaciones” y aseguró que tras su llegada al ministerio se aceleraron los “tiempos de adjudicación” y de “construcción”.

Dijo que llegó el 9 de mayo del año pasado y enseguida le pidió a la directora de la Dinisu, Florencia Arbeleche, licitar en junio por US$ 100 millones. “Recuerdo que ella me dijo que no podía, que era imposible y yo le insistí que sí, que íbamos a tener que poder, y de hecho en julio, ella misma vino contenta acá y me dijo ‘tengo una buena noticia, licitamos por US$ 113 millones”.

El jerarca destacó que una de las claves para mejorar la velocidad estuvo en la aprobación de construcciones con métodos “no tradicionales” como el isopanel.

“Es muy utilizado por el Juntos y vimos casos concretos en Melo o Río Branco en que en 5 meses estaban prontas las casas”, dijo y señaló que por eso intentaron que Arbeleche aprobara el uso de este sistema constructivo.

“Al principio, la arquitecta estaba un tanto reticente, pero posteriormente logramos convencerla de que era la forma de ir más rápido con los procesos constructivos y lograr sacar a gente que está viviendo hoy en forma realmente indigna”, subrayó Lozano.

Crítica a las intendencias

De acuerdo con el ministro, entre relocalizaciones terminadas y casas en construcción, hay en ejecución US$ 429 millones. “El resto están licitados pero no comenzaron las obras todavía”, señaló y criticó que algunas intendencias –como la de Salto– den terrenos sin servicios.

Los convenios suponen que las comunas otorguen los terrenos donde se instalan los pobladores con caminería interna, electrificación, agua potable y saneamiento, pero algunas no lo hacen, lo que obliga al ministerio a aumentar su inversión.

“Si bien proporcionan terrenos, no son adecuados porque no tienen acceso a los servicios. Las construcciones deben ser en suelos urbanos o suburbano, no pueden ser en un terreno rural”, sentenció.