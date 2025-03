"Respeto" a la "separación de poderes" y al "estado de inocencia": la posición de Presidencia sobre el caso Besozzi

"Y por otro lado, también el respeto al estado de inocencia que tenemos todos los habitantes del país. Un estado de inocencia –porque no es un principio, no es una presunción, es un estado de inocencia– que tienen todas las personas que habitan el país que deben de ser tratadas y consideradas como inocentes hasta que se destruya ese estado por una sentencia ejecutoriada que declare a la persona penalmente responsable de la comisión de un delito", añadió.

0000420570.webp Guillermo Besozzi, intendente de Soriano

Díaz, que prefirió no ahondar en los detalles del caso que ameritaron la imputación, sostuvo que la formalización de la investigación "no es suficiente para destruir ese estado de inocencia". "Nosotros no entramos a valorar absolutamente nada porque no corresponde que el gobierno opine sobre las cuestiones vinculadas al funcionamiento de la justicia", concluyó.

Tras la solicitud de la fiscal Stella Alciaturi, la Justicia imputó a Besozzi este jueves por varios delitos y dispuso arresto domiciliario por 180 días con dispositivo electrónico. El dirigente del Partido Nacional es acusado de reiterados delitos de peculado, tráfico de influencias, concusión, omisión de denunciar ilícitos, abuso de funciones, cohecho simple y coautor de cohecho calificado.

Desde pagar el alojamiento con dinero de la comuna para la entonces precandidata de su sector, Laura Raffo y su comitiva, pedir dinero dentro de la intendencia para la campaña política, hasta pagar horas no trabajadas de maquinaria de un empresario que donaban dinero a la lista 903 o sacarle una multa de $ 300.000 a una camioneta, son algunos de los hechos por los que la justicia le impuso a Besozzi siete delitos de corrupción.