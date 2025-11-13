Siete de cada diez uruguayos percibe a su barrio como seguro pero tiene una peor valoración sobre el país, según una encuesta de Equipos

Siete de cada diez uruguayos percibe al barrio en el que vive como un lugar seguro , pero empeoró la valoración de la situación general en Uruguay, según una encuesta de Equipos presentada este jueves en Subrayado.

Los datos de esta investigación señalan que la percepción de seguridad del país "empeoró" , porque de agosto a octubre bajó la cantidad de personas que respondieron que Uruguay es "seguro" y creció la cantidad que respondió que es "inseguro" o "muy inseguro" .

Para el mes de octubre –pasado un setiembre con una agenda de seguridad "particularmente activa", por ejemplo con el atentado a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero –, 2% consideró que Uruguay es muy seguro , 46% que es seguro , 45% que es inseguro y 6% que es muy inseguro . Otro 1% no respondió o dijo no saber qué responder.

SOCIEDAD Cuatro días sin clases: problema "entre niñas" reavivó la violencia en la que están inmersas las escuelas

MINISTRO DEL INTERIOR ¿Narcotráfico o mercado de drogas?: Carlos Negro quiere salir del cliché y Da Silva lo trató de esnob

Si se suman las valoraciones positivas arrojan un saldo de 48% (entre respuestas de muy seguro y seguro), pero si se suman las negativas dan 52% , es decir, hay un saldo negativo.

Respecto a agosto, en tanto, las valoraciones de Uruguay como seguro pasaron de 52% a 46%, y crecieron las de inseguro (de 40% a 45%) y muy inseguro (de 4% a 6%).

Para Equipos esto supone que los uruguayos están divididos en "grupos casi equivalentes" y que "son muy pocos los que manifiestan posiciones extremas".

Sin embargo, la "gran mayoría" de los uruguayos percibe a su barrio como seguro. "Contrastando con las percepciones sobre el país en su conjunto, siete de cada diez uruguayos perciben a su barrio como un lugar seguro", señala la encuesta.

Al consultar sobre la percepción en el barrio de los encuestados, 4% consideró que vive en uno muy seguro y 66% que lo hace en uno seguro. Otro 2% dijo percibir que vive en un barrio muy inseguro y 27% en uno seguro. El restante 1% no respondió o no supo qué contestar.

Pese al deterioro en la percepción general de la seguridad en el país entre agosto y octubre, la sensación sobre cada barrio se mantuvo estable. "A diferencia de las percepciones sobre el país, que empeoraron en el último bimestre, las creencias sobre el barrio se mantuvieron en parámetros similares", señaló Equipos.

Esta percepción sobre la seguridad del barrio en el que vive cada persona cambia si se trata de la capital o del interior. Según la consultora, en el caso de Montevideo, más de cuatro de cada diez montevideanos siente que vive en un barrio inseguro, mientras que en el interior del país casi ocho de cada diez siente que vive en uno seguro.

Según Equipos, la diferencia de percepción entre la seguridad de un barrio y la seguridad del país en general es algo "habitual" en esta y otras temáticas, como la limpieza o la economía.

"Pueden estar asociadas a lo que se denomina 'efecto de percepción local', es decir, la tendencia de las personas a evaluar más positivamente el entorno cercano, y más críticamente el contexto más amplio", sostiene la investigación.

La encuesta se realizó entre el 7 y el 19 de octubre de 2025 en forma presencial a un total de 722 personas. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 722 casos es de +- 3.6%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.