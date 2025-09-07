Tras denuncia de estudiante de la FIC por comentarios "hostiles" contra la colectividad judía por parte de una docente, decana defendió "libertad de cátedra"

La decana de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) de la Universidad de la República (Udelar), Galdys Cerreta , se refirió a las "recientes declaraciones públicas" de un estudiante de la institución que en redes sociales denunció que una profesora realizó presuntos comentarios "hostiles" contra la "colectividad judía" .

En un video publicado en X por la periodista del Semanario Hebreo Ana Jerozolimski, el estudiante Rodrigo Varscher de 30 años, apuntó que durante una clase sobre la Escuela de Frankfurt, dónde abordaron el pensamiento de los teóricos judíos Theodor Adorno, Max Horkheimer o Walter Benjamin, una profesora realizó una serie de comentarios "de lo más desafortunados y muy hostiles" para quienes pertenecen "a la colectividad judía" .

"En un primer momento, muy acertadamente, señaló la vigencia del pensamiento y de la obra de estos pensadores en la actualidad, dado el ascenso de ciertos autoritarismos que se observan en el mundo. Pero aprovechó 'la volada', para decir a la pasada, que se está cometiendo un genocidio en Palestina ", aseguró.

Agregó que más allá de la "cuestionabilidad" de esa afirmación que puede ser "políticamente aceptable" , luego realizó otras dos observaciones que realmente lo hicieron sentirse "de lo más violentado como judío" .

"Al seguir hablando sobre estos pensadores, comentó acerca de la génesis de esta escuela que se creó en un instituto de investigación social que contó con cierta financiación independiente. La profesora reparó, y lo voy a decir textualmente, ya que cuando lo dijo no lo podía creer: 'comerciantes judíos con cierto nivel económico financiaban las investigaciones de estos pensadores'", sostuvo.

"Ni bien dijo eso, que me dejó tremendamente desconcertado, luego de haber dicho que se estaba desarrollando un genocidio en Palestina, me pregunté: ¿qué aporta un comentario así en un aula universitaria?", se preguntó.

Finalmente, reveló que "para rematar" la educadora después de esas "muy infelices apreciaciones", mostró en pantalla una fotografía de los pensadores Adorno y Horkheimer y comparó las "semejanza fisonómica" entre los dos, aclarando que "no" eran familiares.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JanaBeris1/status/1963299798158602690&partner=&hide_thread=false Y seguimos...preocupante antisemitismo en la @Udelaruy .

Esta es la denuncia de Rodrigo Varscher, de 30 años, un estudiante y también docente, uruguayo y judío, que habla con altura sobre algo que él mismo vivió.@shebreojai pic.twitter.com/48Q33g3icN — Jana Beris (@JanaBeris1) September 3, 2025

¿Pero saben en qué dijo que se diferenciaban? En la forma de sus narices", dijo y añadió: "¿Acaso no era esa una de las formas en que los nazis caracterizaban a los judíos?".

De acuerdo con Varscher ese es el tipo de "antisemitismo" que se manifiesta y que "desgraciadamente" muchos estudiantes judíos como él padecen con "demasiada frecuencia".

Por estas expresiones, la decana de la FIC emitió un comunicado a la opinión pública aclaró que la universidad por "definición jurídica" y por la "constatación" de quienes la habitan, es un espacio de "encuentro de la diversidad y de cultivo del espíritu crítico".

"Nos incumbe defender los valores morales y los principios de justicia, libertad, bienestar social, los derechos de la persona humana y la forma democrático-republicana de gobierno, así como preservar la libertad de opinión", destacó y sobre ese último punto recordó que la "libertad de cátedra" es un derecho "inherente" a los docentes.

"En la universidad y en esta facultad trabajamos diariamente para garantizarlos derechos humanos de todas las personas, una tarea que realizamos de forma compartida entre estudiantes, docentes, egresados y funcionarios TAS. La FIC y la Udelar tienen varios espacios y distintas herramientas para llevar adelante este objetivo, y para que cualquier persona que integre la organización -ya sea estudiante, docente o funcionarios TAS- pueda plantear las situaciones que considere que lesionan sus derechos", continuó.

Para cerrar, dijo que su "deseo" es que las "complejidades" del mundo que nos "toca vivir" sean una "oportunidad" para poder seguir construyendo una FIC cada día más "inclusiva y diversa, así como respetuosa de todas las personas y pensamientos".