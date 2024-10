Valeria Ripoll criticó dichos de Cosse sobre falta de medicamentos: "Se nota que no conoce la salud pública"

Ripoll dijo que "se nota" que Cosse no "conoce la salud pública" y es claro que nunca debió haber ido a "un hospital público" .

" La verdad que me dio un poco de vergüenza , que en este caso una candidata a la vicepresidencia vaya a desprestigiar al Uruguay de esta forma", dijo Ripoll en entrevista con Telemundo (Canal 12).

"Le voy a preguntar cuando tenga la oportunidad, porque me gustaría saber en qué lugar, en qué institución pública, le dijeron que no había medicamentos ", dijo.

"Uno en la política tiene que ser serio y mucho más cuando habla en otro país sobre Uruguay", agregó.

Durante su pasaje por Buenos Aires, Cosse fue entrevistada por el medio Futurock FM, donde habló de la falta de medicamentos en ASSE.

"Si vos vas a atenderte a la salud pública es probable, lamentablemente, en cualquier parte del Uruguay, que no haya remedios. No estoy hablando de remedios sofisticados, que no te encuentres con remedios, que tengas dificultades, lo cual en Montevideo implica ir de un lugar a otro, en el interior implica recorrer un departamento", había dicho la candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio.