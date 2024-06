Video: Carolina Cosse mostró su casa, se armó un mate en cámara y contó qué desayuna

" En épocas normales desayuno y desayuno bien . Temprano y bien . Un omelette y una tostada y café . Espero un rato y después me voy a nadar", aseguró en diálogo con la periodista Fernanda Cabrera.

"Cuando voy a nadar de mañana prefiero tomar unos mates, ahora en campaña. Después volver y por ahí tener como un brunch. Si puedo, sino nada. Hasta el almuerzo", reveló.

La noche del sábado Cosse la pasó revisando entre los "miles de mensajes" que le iban llegando a su celular, por lo que se durmió "tarde".

"'Descansá, descansá' me decían todos. Me costó dormir", aseguró entre risas.

Ante las cámaras, Cosse terminó de armar el mate, al que apuntó que antes ponía marcela, pero que ahora ya no es necesario porque la yerba que usa ya trae algunos yuyos. "Yo le ponía antes marcela. Con jengibre no he probado pero tengo amigas que toman con jengibre", dijo.

Después de eso se trasladó al living. Sobre su casa, ubicada en Pocitos, dijo que "es pequeña" pero que la vive "toda", por lo que no tiene un espacio favorito. "Acá estoy mucho con la compu y leyendo. Esa parte del sofá que mira a la estufa también", señaló sobre uno de los rincones.