"A no confiarse con la primera dosis": el peligro de creerse inmunizado con la primera de Sinovac

"A no confiarse con tener la primera dosis. Es la primera, la segunda y 15 días después (...) Los científicos decían que esa falsa creencia de la primera dosis, me junto con otras personas y hay una competencia por el virus más fuerte. A no creerse que con primera dosis están inmunizados", enfatizó el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa, según dijo, a pedido del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH).

A la fecha de este jueves recibieron su primera inyección 770 mil personas. Solo el 18% de ellas consiguió la segunda. ¿Cuál es el nivel de inmunidad que logra ese restante 82% de los inoculados? El dato más reciente fue divulgado este miércoles por Reuters, luego de que una investigación del grupo Vebra en Manaos diera con que la primera dosis de la vacuna china Sinovac es eficaz contra la variante brasileña P1 en el 50% de los casos tras la aplicación de la primera dosis. El trabajo estudió a 67.718 profesionales de la salud en Manaos, donde la nueva variante es predominante. El hallazgo quiere decir que la Coronavac previno la enfermedad en el 50% de los casos tras los 14 días de la administración de la primera dosis. ¿Qué significa? Que no hubo una infección sintomática en la mitad de los casos. No obstante, se requiere una segunda vacuna, aplicada entre 21 y 28 días después de la primera, para completar la inmunización. Por otro lado, el Instituto Butantan de San Pablo halló que la vacuna protege, en aquellos que tienen de 18 a 59 años, en el 100% de los casos graves, el 78% de los casos moderados y el 50% de los casos leves, luego de un período de 14 días de recibida la segunda dosis. El estudio consideró a 13.060 participantes en Brasil, donde se aplicaron dos dosis separadas por 14 días. Incluso con la protección parcial, los expertos reparan en una posible amenaza, que sintetizó el inmunólogo Alejandro Chabalgoity en entrevista con En Perspectiva: “Sabemos que (las vacunas) disminuyen igual los casos críticos, pero el problema es que si tenemos gente con baja inmunidad (una dosis) y una alta circulación viral de esta cepa contra la que tenemos menos efectividad y es más contagiosa, en ese sentido, yo no quiero ser alarmista pero es el escenario ideal para la tormenta perfecta ¿Qué quiere decir? Una variante contra la que la vacuna tiene efectividad reducida en una población que está parcialmente vacunada, es el escenario para que surjan variables resistentes a las vacunas”. En ese sentido, las vacunas de Sinovac protegen menos que las de Pfizer cuando solo se está inoculado con la primera dosis. Con la primera inyección, Sinovac ofrece eficacia del 50%, mientras que la de Pfizer llega al 85% entre dos y cuatro semanas después de la primera dosis. A comienzos de marzo la Comisión Nacional Asesora de Vacunación recomendó también su uso para mayores de 60, hasta los 70 años. La vacuna china se aplicó en personal de servicios esenciales y franjas etarias comprendidas de 18 a 70 años. Leé también La primera dosis de la vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 85% luego de 2 a 4 semanas En el caso del fármaco de Pfizer/BioNtech, un estudio israelí informó que la primera dosis es eficaz en un 85% luego de dos a cuatro semanas tras su administración. El informe elaborado desde el hospital Sheba y publicado a mediados de febrero por la revista científica The Lancet. El hospital, ubicado cerca de Tel Aviv, llevó a cabo tests en 9.109 trabajadores sanitarios desde el comienzo de la campaña de vacunación hasta el 24 de enero. En ese tiempo, 7.214 habían recibido la primera dosis, los 1.895 restantes, no. De la muestra, 170 personas contrajeron la enfermedad, de las que 89 formaban parte del grupo de empleados que no habían sido vacunados aún. Los equipos de Sheba concluyeron que la vacuna era eficaz en un 47% entre el primero y el decimocuarto día tras la primera dosis y en un 85% entre los días 15 y 28. Leé también El sábado comienza la vacunación con Pfizer para mayores de 70; MSP enviará confirmaciones por sms esta semana La vacuna de Pfizer se aplica en Uruguay al personal de salud —con prioridad en aquellos servicios que se desempeñan en los niveles asistenciales más directos a pacientes de covid-19—, mayores de 80 y, a partir del sábado, para aquellos comprendidos entre 70 y 80 años. Un asesor de la Comisión de Vacunas planteó, no obstante, que el grueso de los ensayos científicos versan sobre la eficacia de las vacunas luego de las dos dosis, por lo que aún es marginal el desarrollo en torno a la inmunidad generada luego de la primera inyección. Para conocer qué información validada a nivel científico hay en torno a estudios sobre estos fármacos, puede recurrirse a la plataforma Pubmed. Leé también Lacalle confía en medidas tomadas y rechaza más restricciones aunque está disconforme con baja de la movilidad El gobierno prevé que en la última semana de abril se hayan vacunado 860 mil personas con la primera dosis de Sinovac y 550 mil con las dos dosis. "El resto queda vacunado en mayo con la segunda", dijo Lacalle Pou. En cuanto a la vacunación con Pfizer, el gobierno prevé que "esta semana van a quedar vacunados con la segunda dosis el personal de CTI, las emergencias médicas móviles", que es el personal de la salud que se priorizó en la primera etapa. Según el monitor de vacunación, hasta este miércoles había 770.529 personas vacunadas con una dosis y 141.173 con las dos.