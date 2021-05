"¡Barrabravas!": el intercambio de gritos en la platea que ocasionó el VAR entre allegados de Wanderers y Nacional

La final de la Supercopa Uruguaya tuvo un momento caliente cuando el juez Leodán González fue a chequear en el primer tiempo la pantalla de VAR tras una mano afuera del área del golero Ignacio De Arruabarrena y eso generó un cruce de gritos entre los allegados de Nacional y los de Wanderers que estaban ubicados en la Tribuna América

La situación se dio luego de dos jugadas seguidas. En la primera los bohemios reclamaron un supuesto penal y en la recarga los tricolores pidieron roja a Ignacio De Arruabarrena por una mano fuera del área. Iban 35 minutos de juego.

Cuando González fue al monitor, desde el sector albo, entre otras cosas, gritaron: "Pelota, se nota clarito", en referencia a que no había sido penal.

Desde los bohemios hubo respuesta ante los reclamos tricolores. "¡Barrabravas!", gritó uno de los allegados de los del Prado.

El intercambio siguió: "Mano y roja", gritaron los allegados de Nacional, para pedir la expulsión de De Arruabarrena justo cuando el juez se acercó al monitor luego de hablar con los jueces de VAR Esteban Ostojich y Mathías De Armas.

Todo ocurrió sin que los presentes en el Centenario supieran qué estaba viendo el árbitro, algo que volvió a repetirse como en la pasada final del Uruguayo Complejo Rentistas.

"Está contra el cuerpo", fue lo primero que dijo González al ver la jugada. "Mostrame otro cuadro", pidió para ver varias veces el toque del golero bohemio con su brazo derecho.

Inés Guimaraens

Petryk protesta, pero tras revisar la jugada el juez cobró tiro libre

"Está en una posición natural", argumentó el juez quien finalmente pidió ver la jugada en "velocidad normal".

"Es tiro libre y amarilla", dijo. Y así sancionó la acción que en tiempo real no había visto.

El falló molestó a los bohemios. También en el banco de suplentes, dónde tuvo que poner orden el cuarto árbitro.

Pero la decisión fue acertada. La mano no fue deliberada, primero dio en el torso del golero y luego lo tocó en el brazo. La misma estaba casi pegada al cuerpo. ¿Por qué no fue roja? Porque Fernández no estaba en dominio de la pelota y el juez entendió que la acción era un ataque prometedor y no una situación manifiesta de gol. Tratándose de una jugada afuera del área la misma se sanciona con tarjeta amarilla. Cabe decir que el llamado del VAR se debió a una posible jugada de expulsión ya que no son revisables las jugadas de tarjeta amarilla.

Inés Guimaraens

González amonestó a De Arruabarrena

Pero la bronca más grande de los allegados de Wanderers fue en el cierre del primer tiempo, cuando explotaron contra el juez. ¿Qué pasó? González cobró una falta para los del Prado al costado del área tricolor, pero no la dejó ejecutar al decretar la culminación del primer tramo.

"¡Sos un sinvergüenza, sos un ladrón!", gritaron desde el sector de Wanderers.

Pero el juez había adicionado cuatro minutos. Cuando quedaban 12 segundos, el bohemio tuvo un tiro libre atrás de la mitad de la cancha. Darwin Torres dejó consumir todos esos segundos y ejecutó el tiro justo en el cuarto minuto de tiempo agregado. Luego el balón rebotó, fue contra una banda y Leonardo Pais generó la falta. El tiempo ya estaba agotado hacía rato.

En el segundo tiempo volvió a intervenir el VAR. Esta vez para cobrar el penal por mano de Guzmán Pereiro. Solo Gonzalo Bergessio había protestado la incidencia. La jugada demoró tanto en sancionarse que cuando se cobró Pereira ya estaba sentado en el banco tras ser sustituido por el colombiano Felipe Aguirre.

Finalmente, González desestimó un penal de Maximiliano Cantera quien se cubrió el abdomen y la pelota lo impactó en el antebrazo, pero claramente pegada contra el cuerpo. No era penal y el juez ni siquiera la tuvo que ir a ver a la pantalla.