¿Catar está preparado para un Mundial de fútbol?

El Mundial de atletismo que se celebra en Doha, Catar, está siendo como un simulacro para lo que será el Mundial de fútbol que se realizará en noviembre y diciembre de 2022. Salvando las distancias entre un torneo y otro, las quejas que trascienden por estos días entre los atletas genera la interrogante de si este país estará capacitado para albergar la Copa del Mundo de la FIFA.

Antes de profundizar en los detalles de este mundial de atletismo y lo que está sucediendo en Catar, es necesario puntualizar que en los últimos mundiales quedó demostrado que cuando FIFA desembarca con toda su infraestructura y el peso de su marca, como la del Comité Olímpico Internacional con los Juegos Olímpicos, lo hace con una serie de exigencias que promueve una organización y genera tanta expectativa que el mundo se detiene para ver que acontece en torno a esos espectáculos.

En Catar, donde se desarrolla el mundial que reúne a los mejores atletas del planeta -pero no tiene a Usain Bolt-, el calor y la falta de público son los principales cuestionamientos realizados por periodistas y también por los propios deportistas que forman parte del torneo.

Para hacer una comparación entre los que es un mundial de fútbol y uno de atletismo se deben tener en cuenta algunas diferencias notorias.

Con respecto a las sedes, el Mundial de atletismo tiene una sola, el estadio Khalifa de Doha, y el de fútbol tendrá ocho. Sobre el calor, los atletas están compitiendo a principios de octubre y los futbolistas lo harán en diciembre, lo que supone temperaturas más amigables al acercarse el final de año. Y sobre los atractivos para el público, el atletismo sigue en la búsqueda de una estrella como Bolt, algo que parece costarle demasiado, mientras que el fútbol tiene varias figuras de renombre.

De todas formas, más allá de las diferencias, lo que ocurre por estos días en Doha debe llamar la atención de la FIFA.

Un estadio vacío

"Todos vemos que es una catástrofe, que no hay nadie en la grada", declaró el pasado sábado, tras la jornada inaugural, el plusmarquista mundial de decatlón, el francés Kevin Mayer.

El canadiense Andre De Grasse, bronce el domingo en los 100 metros, también se refirió a esta cuestión. "Quizás tendría que haberse buscado estar más cerca de donde están los aficionados. Catar está bastante lejos para los aficionados. Creo que el año que viene, en los Juegos Olímpicos (en Tokio) no será así", confió.

AFP

Pocos espectadores en las tribunas del Mundial de atletismo de Catar

Catar había prometido a la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) en su candidatura que las gradas estarían llenas en el Mundial. Pero los asientos vacíos están marcando el evento.

Una de las atletas más grandes de la historia, la jamaicana Shelly Ann Fraser-Pryce, logró el domingo su cuarto título mundial en los 100 metros ante un estadio medio vacío, en el que además un número importante de los asistentes son familiares, amigos o miembros de los equipos de todo el mundo que participan en la competición.

Los atletas de elite están acostumbrados a competir en estadios llenos, que explotan al final de cada triunfo o récord, y que interactúan con la tribuna de una forma muy especial.

El Comité de Organización Local (LOC) emitió un comunicado sobre esta cuestión, ante el revuelo internacional generado por las imágenes de gradas enteras vacías.

"Después de dos días de una afluencia sólida (70% el viernes y 67% el sábado), los números estuvieron por debajo de nuestras expectativas en el tercer día (el domingo), por debajo del 50%, coincidiendo con el inicio de la semana laboral en Catar", explicó un portavoz de los organizadores, citado en el comunicado.

En total fueron unos 11.800 los espectadores que pagaron entrada en el primer día, además de 2.000 invitados. El sábado la cifra fue de 11.300 asistentes a la segunda jornada.

AFP

Poca gente en los alrededores del estadio Khalifa

"Tenemos confianza en que nuestros renovados esfuerzos animen a la comunidad local a venir y ser testigos de las impresionantes actuaciones de los mejores atletas", añadió.

Con capacidad total para 46.000 espectadores, el estadio Khalifa, construido en los años 1970, fue renovado por completo en 2017, de cara a este evento y al Mundial de fútbol de 2022, donde será uno de los recintos de la competición.

El aforo se ha reducido para este Mundial, ya que las tribunas superiores de una de las partes del estadio están cubiertas con distintas lonas, para mitigar el impacto televisivo.

Ello pese a que en el interior del recinto hay un sistema de refrigeración que mantiene la temperatura entre 22°C y 25°C, lejos del calor sofocante del exterior que oscila entre 35°C y 40°C y en el que tienen que entrenar muchos de los deportistas.

Pero en Catar, un pequeño emirato de 2,6 millones de habitantes, el evento no genera gran entusiasmo popular. En el primer día de la competición, una parte de los espectadores abandonó el recinto incluso antes de que la gran figura local, Abderrahman Samba, disputara su serie de los 400 metros vallas.

AFP

Pocos espectadores en las tribunas del Mundial de atletismo de Catar

Catar vive además desde 2017 un bloqueo de buena parte de países de su entorno (Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Egipto), con la suspensión de conexiones aéreas. Lo que según alertaban expertos antes del evento iba a impedir que aficionados de esos países se desplazaran a Doha para asistir a este Mundial.

La extensión del país es de 11.571 kilómetros cuadrados, aproximadamente como el departamento de Durazno o Artigas. La FIFA destacó la cercanía que habrá entre sus ocho sedes.

"El hecho de que los tres coliseos (el Khaliifa, el Education City y el Al-Janoub) se ubiquen a un máximo de 12 kilómetros de Doha dará muestras del carácter compacto de Catar con vistas a la Copa Mundial de la FIFA de 2022, donde la máxima distancia entre los estadios será de 70 km", señaló la FIFA en un comunicado al anunciar este lunes que en el próximo Mundial de Clubes estrenará el estadio Education City, que estará en el Mundial.

El calor y los rendimientos

Desfallecimientos espectaculares, carreras de enfermeros en los alrededores de la clínica móvil situada en el paseo de La Corniche de Doha y atletas enfadados: las primeras pruebas de maratón y marcha en el Mundial han confirmado al calor como la gran polémica de la competición.

AFP

Así terminó en atleta tras correr en las calles del Mundial de Catar

Mientras en las pruebas del estadio todo transcurre con normalidad por un sistema de refrigeración a gran escala, las competiciones fuera del mismo han dado las imágenes más impactantes de los primeros días de Mundial.

El maratonista uruguayo Nicolás Cuestas, que correrá este sábado a la medianoche catarí, ya sabe lo que le espera en una prueba que podría suspenderse si no están dadas las condiciones de temperatura.

“Va a ser una carrera muy dura porque he salido a entrenar estos días y realmente está imposible”, dijo a Referí. Para el olímpico, el horario no es problema, pero sí el calor. “Porque si uno tiene que correr de noche no pasa nada, pero el clima está insoportable”.

En la prueba de 50 kilómetros de marcha, la treintena de grados centígrados en plena noche catarí, combinados con una elevada tasa de humedad de alrededor del 75%, convertía la situación en realmente sofocante, obligando a los atletas a rehidratarse constantemente, a utilizar esponjas mojadas, hielo y luchar por sobrevivir en la carrera.

Grandes nombres de la prueba no pudieron ni siquiera terminarla. Es lo que le pasó por ejemplo a los que llegaban como defensores del título, el francés Yohann Diniz y la portuguesa Ines Henriques, así como al campeón olímpico, el eslovaco Matej Toth.

"Prometí a mi familia que volvería sano y salvo, he mantenido mi promesa al abandonar", declaró Toth para justificar su decisión. "Aquí era como si te faltara aire para respirar", afirmó.

Diniz ya había cargado duramente en la víspera de su carrera contra la elección de Doha para este Mundial, considerando que los atletas eran tratados como "cobayos". "Nos toman por idiotas", había dicho en una conferencia de prensa ya en la capital catarí.

AFP

La hidratación es clave en las pruebas de calle del Mundial de Catar

En la carrera, el plusmarquista mundial de la distancia duró apenas una quincena de kilómetros, antes de abandonar. "Creo que cometí un gran error, me tendría que haber quedado con algo positivo antes de empecinarme en venir aquí. Vine aquí, no sé muy bien por qué. No tenía la cabeza en esto, me asfixiaba rápido", explicó.

El calor y humedad han hecho que las pruebas de asfalto sean especialmente lentas, con los atletas incapaces de buscar buenas marcas.

Cuestas ya sabe que, en caso de que se corra el maratón, será imposible hacer una buena marca, tanto para él como para sus rivales. “Como el clima no es bueno no se va a poder correr muy rápido y la posición en la que pueda llegar a entrar no creo que me dé puntos para poder sumar”, expresó. “Así que será para sumar experiencia, tratar de conseguir una buena posición”, dijo el uruguayo que aspira completar la etapa y si puede meterse en el top 20.

En tanto, el japonés Yusuku Suzuki necesitó por ejemplo un tiempo de 4 horas, 4 minutos y 20 segundos para proclamarse campeón en los 50 kilómetros marcha. Nunca en la historia de la prueba en los Mundiales el ganador había necesitado más de cuatro horas.

AFP

El calor se hace notar en las pruebas de maratón y marcha en Doha

La FIFA, al anunciar la inauguración del Education City, también marcó diferencia con respecto a la temperatura que habrá en su Mundial.

"La competición de este año (Copa del Mundo de clubes) se celebrará en la misma época del año que el Mundial de 2022 y los encuentros comenzarán a las 17 (hora local), por lo que será una ocasión ideal para que los equipos y los aficionados conozcan de primera mano el suave invierno catarí, con temperaturas entre 15 y 24 grados", señaló la FIFA, que tendrá su propio test con su principal competencia de clubes.

Con base en AFP