Qué hacer para usar menos plástico: una guía práctica

Por Bruno Gariazzo, especial para CROMO.

Limitar el uso de plástico es por estos tiempos uno de los objetivos reales que se enfocan hacia el cuidado del medio ambiente. El cobro de las bolsas del supermercado es en principio una estrategia para limitar su uso pero a veces cuesta imaginar de qué otras formas podemos hacerlo cuando gran parte de lo que utilizamos o consumimos tiene envase de ese material.

En diálogo con Cromo, la ingeniera civil hidráulico ambiental Mariana Robano, docente en la Universidad de Montevideo y especialista ambiental en UTE, consideró que en el cuidado del medio ambiente se encuentran en juego tanto los roles de los consumidores como los roles de las empresas que fabrican los productos. Las industrias deben comprometerse a generar más envases retornables, más productos biodegradables, a utilizar medios de producción que utilicen energía renovable y a hacer una buena gestión y reciclado de sus residuos.

Pero los ciudadanos también tenemos nuestra parte y hay estrategias para lograrlo. "Tenemos un poder y una responsabilidad clave en este asunto ya que somos quienes demandamos lo que se produce", aseguró Robano.

Como alternativas para disminuir la generación de residuos plásticos que probablemente terminen acumulándose en los océanos, la especialista recomienda algunas cosas bastante sencillas que hacen mucho:

Reducir o eliminar el uso de productos plásticos de un sólo uso como vasos, platos, cubiertos, pajitas y bandejas descartables

Comprar productos empaquetados en cartón o vidrio para evitar el uso de embalajes innecesarios

Evitar comprar botellas de agua descartables llevando siempre consigo una botella (en el mejor de los casos de acero) recargable

Llevar consigo en las compras una bolsa reutilizable (la famosa chismosa es un buen ejemplo)

Pensar en reutilizar cualquier envase antes de tirarlo

El otro responsable

Aunque los roles de los ciudadanos y de las empresas constituyen dos grandes aristas del cuidado del medio ambiente, una tercera gran arista la constituyen los Estados, no sólo a través de las leyes de regulación de producción y consumo que redactan, sino también por sus propias políticas de compra. Aun así, al fin y al cabo detrás de todas las instituciones no hay más que personas, personas que consumen y generan residuos como consecuencia de su consumo. Según Mariana Robano, todos los recursos deben de ser revalorizados, y con ellos también los residuos que se generan en su utilización. Con respecto a esto, la ingeniera considera que prima la valorización de los restos de los alimentos, los cuales pueden alimentar a humanos y otros animales como también pueden servir para generar compost para los cultivos. También resalta la importancia de cuidar el recurso hídrico, no sólo porque el agua es vital para nuestra subsistencia, sino también porque el gasto del agua potable significa a su vez un gasto de energía para transportarla y de productos para purificarla. Aunque Uruguay sea un país al que nunca le faltó este recurso, eso no debería de ser argumento para malgastarlo.

Robano consideró que todos estos esfuerzos deben de hacerse todo el año y no simplemente en fechas especiales. "Cualquier actividad humana tiene repercusiones, siempre estamos consumiendo recursos, hasta en la oficina, por lo que es importante internalizar las consecuencias", expresó. Según la especialista, el común de los mortales al contaminar piensa: "¿Qué importa si soy sólo yo?. El problema comienza cuando todos piensan lo mismo. Robano comentó que de los objetivos de desarrollo sostenible planteados por la ONU, Uruguay todavía tiene un gran camino que recorrer en lo que respecta al transporte y a la gestión de los residuos. La gran mayoría de los vehículos que circulan en el país siguen funcionando a base de combustibles fósiles, y, aunque desde el año 2007 está vigente el Plan de Gestión de Envases y Residuos de Envases, "queda mucho por hacer y la gestión orgánica es muy incipiente". Lo más importante para la ingeniera es trabajar en la prevención para evitar desde el principio la generación de residuos generando productos pensados para que su uso sea duradero. Si el residuo es la enfermedad, "el reciclaje no es más que un remedio", manifestó.

En el año 1972 la Organización de las Naciones Unidad (ONU) decidió crear una fecha para conmemorar la protección del medio ambiente en el que viven todos los seres terrestres. La fecha elegida para convertirse en el Día Mundial del Medio Ambiente fue el mismo día en el que tuvo lugar la Conferencia de Estocolmo: el 5 de junio de cada año. "El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea", comienza diciendo la proclama de Estocolmo, marcando ya desde sus primeras líneas las responsabilidades que deberían recordar todos los ciudadanos este 5 de junio. Este año, el secretario general de la ONU y otros altos dirigentes de la organización hicieron un llamado a los Estados y a la comunidad internacional para que en la próxima Cumbre del Clima, que se realizará en setiembre en Nueva York, se presenten planes rigurosos para que la actividad humana sea más respetuosa con el medio ambiente para evitar las mayores catástrofes del Cambio Climático. “Lograr este objetivo requerirá cambios en una escala sin precedentes en todos los niveles, pero aún es posible si actuamos ahora”, expresaron los jefes de la ONU.