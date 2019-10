"Desahogo", "alivio" y "alegría": las reacciones tras el ascenso de Peñarol

Luego de consumar el ascenso a la Liga Uruguaya de Básquetbol al ganarle a Cordón por 61-54, jugadores y el entrenador de Peñarol le dierojn rienda suelta a la felicidad.

"Esto es una felicidad, un alivio, es alegría; subir con el equipo que soy hincha me da alegría y quiero dedicarle el triunfo a mi abuela de 94 años, la primera manya de mi familia. De ahí para abajo somos todos manyas. Es coronar un año muy especial en lo personal, lo empecé con Bohemios donde me tocó la fortuna de ser campeón, luego me fue muy bien en Chile, pude dirigir la selección que es lo más grande que hay y esto es culminar el año con el equipo que uno ama. Estoy muy feliz", dijo a VTV Edgardo Kogan en plena cancha y en un mar de abrazos.

Leonardo Carreño

El base Diego Álvarez, muy emocionado, expresó: "Estoy muy contento, muchas emociones se me vienen a la cabeza, la sufrimos mucho este año, fue muy complicado, arrancamos abajo este partido y parecía difícil, pero acá somos todos hinchas de Peñarol y este grupo tenía mucha hambre para alcanzar sus objetivos".

Leonardo Carreño

Juan Wenzel, gran figura ante Cordón, manifestó: "Ya que me llamara Peñarol el año pasado fue impresionante, salimos campeones invictos y ahora esto, con la gente siempre alentando, es impresionante".

El presidente de la comisión de básquetbol, Luis De María, dijo: "Se me caían las lágrimas, se lo quiero dedicar al Pocho Viñas que fue el último gran hacedor de triunfos del basket de Peñarol. Quiero destacar el comportamiento de la gente, tenemos pequeños desajustes pero es por la cantidad de gente que somos. Esto no me lo olvido más y quiero agradecer a Jorge Barrera, Evaristo González y Marcelo Areco por el apoyo recibido".

En Básquetbol con Pasión, que se emite por AM 1010, el dominicano Juan Guerrero dijo: "Mi primera mitad fue muy mala, pero en el camerino hablamos para que no nos desconcentremos y hablamos de seguir para mejorar. Cordón nunca se da por vencido, siempre sigue ahí. Por suerte se pudo cumplir el objetivo".

Leonardo Carreño

"Esto es un desahogo, primero que nada, pero también una felicidad muy grande", expresó Alejandro "Pepusa" Pérez, veterano que supera la barrera de los 40 años. "No terminé jugando de la manera que quería pero el objetivo está cumplido. Quiero recordar en este momento a Diego Castrillón que hizo un gran trabajo, lo mismo que el actual cuerpo técnico".