"Dólar turístico" dispara la demanda por el blue en Argentina

Mientras el dólar blue tiene una suerte de sobreprecio del 15%, ya que se disparó a $ 73, el dólar turista tiene un impuestazo del 30%, por lo que termina valiendo $ 82. Esto provocó un virtual feriado cambiario en la plaza de las cuevas, ya que hay sólo operaciones pequeñas, por montos menores, porque del otro lado nadie quiere vender, entonces las cuevas no tienen a la contraparte para poder cerrarlas puntas.

El blue se disparó a $ 73, pero se mantiene casi $ 10 por debajo del nuevo dólar tarjeta. En el premarket, el mercado negro llegó a estar $ 75 para la compra y $ 78 para la venta, luego se negoció a $ 67,50 y $ 69,50 y desde ahí fue haciendo mercado, hasta llegar a $ 72,50 para la compra y $ 73 para la venta, pero por las pocas operaciones, en la City aseguran que sólo se trata de puntas testimoniales, mientras los arbolitos lo tienen a $ 74.

“Pasa que el turista que compra US$ 500 para llevar hoy se ahorra casi $ 10 por billete si sale a comprar por blue”, explicó un operador.

“Hay operaciones, pero no pidas nada grande. Si pedís US$ 20.000 no hay puntas. A $ 73 tenemos operado, pasa que si los que se van se avivan de comprar ahora,se ahorran casi un 10%", agrega.

“Irremediablemente la brecha será del 30%, puede ser de golpe o lento. Esta semana que pasó los nombres y propuestas sobre el tema deuda le pusieron un freno a los dólares del exterior, y eso generó el achique fuerte. Ahora con estas medidas vuelve la brecha a la escena. Si 100.000 turistas van hoy al paralelo a comprar US$ 500, algo típico que se lleva cuando se va de vacaciones, esa demanda de 50 palos verdes (US$ 50 millones) en unos días no podrá ser satisfecha. Hoy el blue lo suben o bajan con dos mangos”, detall´ó un bróker con años de experiencias en este tipo de cepos.

La implementación de un "dólar turista", es decir un dólar con un valor más alto para los gastos que se hacen en el exterior, era uno de los rumores que se venían escuchando desde antes del cambio de gobierno. Este sábado, en declaraciones al diario La Nación, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, confirmó que está planteado en el proyecto que la Casa Rosada enviará al Congreso.

Este impuesto a las compras en el exterior será de 30% y no de 20% como había anunciado en primer lugar el Poder Ejecutivo. Así lo confirmó este domingo el jefe de Gabinete, quien señaló que la medida va a ser parte de la Ley de Solidaridad y Reactivación Económica que la administración de Alberto Fernández mandará al Congreso el lunes próximo.

"El impuesto a las compras en el extranjero va a ser de 30%. Es una cosa lógica, contributiva, los argentinos que tengan posibilidad de viajar al extranjero y hacer compras en el exterior, esas compras se pagan con reservas y tenemos que cuidarlas. También estamos beneficiando al turismo local", indicó en diálogo con Radio 10.

Es decir, que si se realiza un gasto de US$ 100 en el exterior, en lugar de calcular el gasto en pesos a un tipo de cambio de $ 63 (cierre de este viernes) debería calcularse un tipo de cambio de $ 80. El "dólar turista" alcanzará también a pasajes aéreos, hoteles y cualquier de gasto que se realice con tarjeta en el exterior. Entre estas compras, por ejemplo, los abonos de Netflix, Spotify, Amazon o lo que se pague a un proveedor.

