"Doloroso y alarmante": Trump busca reducir derechos de personas trans, según activistas

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) clamó contra las informaciones de que la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una redefinición del concepto de género, lo que buscaría restringir las protecciones de este colectivo.



El activista transgénero y abogado de ACLU Chase Strangio criticó en una rueda de prensa telefónica la medida que supuestamente prepara el gobierno en relación con los derechos de esta minoría.



"Se trata de un esfuerzo por restringir la aplicación de las leyes de derechos civiles ya existentes a los transgéneros", aseguró el letrado, en reacción al artículo publicado ayer por el diario The New York Times sobre esa iniciativa del Ejecutivo.





Según un memorando obtenido por el periódico, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) encabeza un plan para establecer una definición legal para género bajo el Título IX de la ley de derechos civiles que prohíbe discriminar con base en este rasgo en programas de educación que reciben fondos del gobierno federal.

De acuerdo a esa información, el gobierno sostiene que el género debe estar definido "con una base biológica clara, fundamentada en la ciencia, objetiva y manejable" y determinado de forma inmutable y definido al nacer, lo que de facto elimina el reconocimiento a la minoría.





"Fue increíblemente doloroso y alarmante despertarse con esa información", dijo Strangio.



"La Administración Trump -continuó- ha dejado claro que va a ser uno de sus objetivos".



El abogado también se refirió al reciente anuncio de la ciudad de Nueva York de que aceptará a partir de 2019 inscribirse con un tercer género en el certificado de nacimiento, lo que facilitará a personas transgénero y "no binarias" modificar ese documento oficial.

Strangio consideró que "nada hace indicar que el gobierno federal vaya a rechazar la norma de la ciudad de Nueva York por tener un marco no binario" y que los estados podrán mantener sus protecciones.



"Es fundamental para la gente trans y no binaria tener acceso a identificación que afirme quiénes somos", incidió.



Las personas transgénero son aquellas cuya identidad de género no se corresponde con el sexo que se les asignó al nacer.

