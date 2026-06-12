Aguada vs Peñarol: a qué hora juegan hoy por la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol y dónde verlo

Aguada y Peñarol juegan hoy viernes 12 de junio por la tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB), en un partido que se disputará en el estadio de Aguada, donde el equipo local buscará descontar la ventaja en la serie ante su público.

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El encuentro comenzará puntualmente a las 21:15 (horario de Uruguay) .

La terna arbitral designada para impartir justicia en este duelo clave está conformada por Julio Dutra, Andrés Laulhe y Carlos Romero.

La tercera final de la Liga Uruguaya de Básquetbol se podrá ver en vivo a través de la pantalla de VTV Plus en los distintos operadores de cable del país.

El comunicado de Aguada y Peñarol, en la previa de la final del miércoles y a la espera del OK del Ministerio del Interior, para que sea con ambas hinchadas y lanzar la venta de entradas

Peñarol 89-84 Aguada: el aurinegro se hizo fuerte en su casa, volvió a ganar y está 2-0 arriba en la serie final de la Liga Uruguaya de Básquetbol

Además, el partido estará disponible en formato de streaming a través de las plataformas Antel TV y Básquetpass.

¿Cómo llegan los equipos a la tercera final?

El contexto de esta definición tiene a Peñarol con una ventaja considerable, liderando la serie 2-0.

Primer partido: El equipo aurinegro, dirigido por Leandro García Morales, se impuso con autoridad por 99-82 en el Antel Arena.

El equipo aurinegro, dirigido por Leandro García Morales, se impuso con autoridad por 99-82 en el Antel Arena. Segundo partido: En un duelo más ajustado disputado en el Palacio Peñarol, el carbonero volvió a ganar por 89-84, destacándose la actuación del ex NBA Norris Cole.

Si Peñarol logra una victoria esta noche en condición de visitante, quedará a un solo triunfo de coronarse campeón de la LUB. Por su parte, el equipo dirigido por Leandro Taboada está obligado a hacerse fuerte de local para mantenerse en la pelea por el título.

Bajas confirmadas para el partido de hoy:

Peñarol: Santiago Véscovi continúa fuera del plantel debido a una triple fractura en el pómulo derecho sufrida durante las semifinales.

Santiago Véscovi continúa fuera del plantel debido a una triple fractura en el pómulo derecho sufrida durante las semifinales. Aguada: El juvenil Manuel Fernández no estará a la orden por una fractura de tres vértebras.

El cuarto juego de la serie está programado para el próximo martes 16 de junio y marcará el regreso de las finales al Antel Arena.