“El contrabando de productos veterinarios ha sido un problema endémico”

¿Qué significa la responsabilidad de presidir la Cámara de Especialidades Veterinarias (CEV)?

Realmente es un orgullo haber sido elegido como presidente de la CEV, que cuenta con muchas décadas de rica historia. El año próximo llegaré a los 40 años de trabajo en distintas empresas del rubro veterinario y, por tanto, espero aportar mi experiencia profesional al servicio de la cámara.

¿Cuál es el perfil de las compañías que integran la cámara y cuáles son los principales objetivos de la cámara?

Una de las características que valoramos en la CEV es su composición, tanto por empresas productoras e importadoras, nacionales y multinacionales, pequeñas y grandes. Son más de 70 empresas de las que 33 son socias activas. Nuestros objetivos son variados. Incluyen la representación ante autoridades nacionales, participación en organismos relacionados con la salud animal nacionales o regionales, apoyar el concepto One Health (una salud) que es estrategia mundial para aumentar la comunicación y la colaboración interdisciplinaria en el cuidado de la salud de las personas, los animales y el medio ambiente, entendiendo que todas están ligadas entre sí. También la gestión de los planes de envases usados de forma de minimizar su impacto en el medio ambiente.

¿Algún desafío que se haya trazado el equipo directivo que asumió al frente de la cámara?

Realmente existe una continuidad en la gestión de la directiva, más allá del cargo que ocupe cada uno. Tratamos de tener una acción compartida entre todos los directivos.

"Es importante destacar que el estradiol 17β es una hormona naturalmente presente en el ciclo hormonal de las hembras bovinas que se encuentran ciclando"

¿Qué posición tienen sobre la decisión del MGAP de suspender uso, tenencia, fabricación, venta, comercialización e importación de productos que contengan estradiol 17β, desde el 1º de enero de 2021?

Es importante destacar que el estradiol 17β es una hormona naturalmente presente en el ciclo hormonal de las hembras bovinas que se encuentran ciclando. El uso de formulaciones de estradiol 17β se encuentra ampliamente difundido en la mayor parte del mundo para mejorar la eficiencia reproductiva del ganado vacuno. El mismo es rápidamente metabolizado desapareciendo rápidamente del organismo por mecanismos fisiológicos. Su aplicación mejora sustancialmente los resultados de la tecnología de la Inseminación Artificial a Tiempo Fijo (IATF), crucial para la mejora genética y el aumento de la producción de terneros que es una prioridad nacional. La decisión de la Unión Europea de prohibir su uso no se basa en el conocimiento científico actualizado. Reconocemos la importancia del mercado europeo para las carnes uruguayas, pero pensamos que el sistema de trazabilidad, orgullo de la ganadería nacional, nos debe permitir implantar sistemas de control que garantice que no vaya carne a la Unión Europea de hembras que hayan recibido estradiol. Obviamente la suspensión del estradiol afecta a las empresas veterinarias que han planificado sus fabricaciones, importaciones y ventas de productos, con un fuerte impacto económico. También a los veterinarios de profesión liberal que tienen dichos productos como una importante herramienta de mejora de la eficiencia reproductiva bovina. Y a los ganaderos que verán afectados sus resultados económicos y a todo el país por la eventual baja de producción de terneros. Pero tenemos confianza en que, más allá de este perjuicio temporal, el MGAP encontrará una solución para volver a utilizar este producto, con los debidos resguardos. Además, en la CEV esperamos que la renuncia del doctor Eduardo Barre a la Dirección General de Servicios Ganaderos no se concrete. Es un excelente profesional que ha realizado un muy buena gestión.

Han expuesto que la suspensión ambienta más contrabando. ¿Qué incidencia tiene hoy ese recurso ilegal?

El contrabando de productos veterinarios ha sido un problema endémico, preocupación constante de la cámara. Aún en tiempos de pandemia y con fronteras cerradas, este flagelo sigue presente. En la CEV estamos siempre vigilantes y ante cualquier dato que recibimos contamos con la colaboración del MGAP para, dentro de sus recursos y competencias, tratar de disminuirlo. Pero siempre es un problema que persiste.

Se aprecia una insistencia en el valor de un uso adecuado de los antimicrobianos, ¿por qué?

Los antibióticos son utilizados para prevenir y tratar las infecciones producidas por bacterias. Son medicamentos muy útiles que han ayudado a controlar muchas enfermedades provocadas por bacterias y a salvar vidas. Sin embargo, la generación de resistencia a muchos antibióticos representa un importante problema de salud pública. Una vez que se genera resistencia el antibiótico deja de ser efectivo y dicha resistencia se trasmite entre diferentes bacterias. La transmisibilidad de los factores de resistencia puede dar lugar a un problema aún mayor: la multiresistencia. Estos microorganismos no solamente son resistentes a una serie de drogas, sino que esa multiresistencia sigue siendo transferible, por lo que se transforman en reservorios de resistencia. Es el veterinario quien debe indicar cuándo y en qué dosis usar los antibióticos, bajo las directivas implantadas por la autoridad sanitaria.

¿Cómo está el mercado al que aportan productos y soluciones las empresas de la cámara?

Cuando comenzó la pandemia del coronavirus la previsión era una caída muy importante del mercado de productos veterinarios. Sin embargo el impacto del covid-19 no fue tan grande. La ganadería siguió trabajando a pleno y necesitando los productos. A nivel de las mascotas hubo sí un impacto en los primeros meses de pandemia. Suponemos que el año terminará con una cierta caída, pero que no será como en un momento temimos. Por otro lado la industria veterinaria nacional tiene un componente exportador muy relevante. Hoy se exportan más de US$ 40 millones al año a múltiples mercados, de productos reconocidos por su calidad.

CAMILO DOS SANTOS

Manejo de envases

El doctor Eduardo Ottonelli invitó a los productores de todo el país a “un manejo responsable” de lo envases usados de productos veterinarios; existen centros de acopio dispersos por el país que la CEV gestiona a través de su plan “para darles un destino adecuado”, añadió.