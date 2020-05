¿El fútbol juvenil de la AUF retoma la actividad en 2020?

Sin fecha confirmada para el regreso a los entrenamientos, y con la aspiración de retornar a la competencia en setiembre si el gobierno brinda la autorización, el fútbol juvenil de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene la esperanza de acumular actividad en los últimos cuatro meses del año.

“Nos enfocamos en setiembre, porque parece una fecha razonable para volver, además porque más allá de ese mes es muy difícil regresar a competir”, dijo el presidente del Consejo Único Juvenil, Marcelo García.

La temporada del fútbol juvenil de la AUF suspendió la serie A tras disputar la quinta fecha del Torneo Apertura. Por delante tenían programado el Intermedio, que ya fue cancelado, y el Clausura. En la serie A juegan Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Liverpool, Danubio, Plaza, Racing, Rentistas, Deportivo Maldonado, River Plate, Progreso, Juventud, City Torque, Fénix, Cerro y Wanderers.

La serie B la integran Albion, Atenas, Basáñez, Central Español, Cerrito, Cerro Largo, El Tanque Sisley, Huracán FC, La Luz, Los Halcones, Parque del Plata, Rampla, Sud América y Tacuarembó , y debía comenzar el 28 de marzo en un formato de disputa que estaba previsto todos contra todos. Este torneo no comenzó porque el fútbol se suspendió el 13 de marzo.

Ahora, cuando el fútbol profesional comienza a dar forma a su regreso previsto para junio-julio los entrenamientos y agosto la competencia oficial, se plantea la pregunta de cuándo vuelve la actividad en formativas.

“No tenemos fecha, pero si una aspiración para volver, porque los jóvenes necesitan este espacio que les brinda el fútbol”, dijo el presidente.

El dirigente explicó que la vuelta estará sujeta a las directivas del gobierno.

Diego Battiste

Sobre el protocolo para el regreso a la actividad en juveniles, dijo que no se elaboró ninguno aún y que "es inviable aplicar el del fútbol profesional a los juveniles porque la realidad es totalmente diferente".

Desde los tests para todos los jugadores, que entiende es imposible que los clubes puedan absorber esos gastos porque compiten entre 6.000 y 7.000 jugadores, hasta la necesidad de coordinador los horarios de entrenamientos con las dificultades que plantea tener 150 jugadores por categoría por club, además de los cuerpos técnicos, desde séptima a cuarta.

García adelantó que en la vuelta del fútbol no habrá partidos entre semana, para no invadir los horarios de estudio de los futbolistas.

En la última década, bajo el impulso del programa Gol al Futuro, que reguló y generó un vínculo entre los centros de estudios y el fútbol juvenil, se establecieron horarios de entrenamientos que no afectaran los estudios de los jugadores y decidieron que no jugarían partidos entre semana.

Para el presidente del consejo único juvenil, eso no es negociable. “No habrá partidos entre semana”, dijo.

La suspensión del fútbol obligó a los dirigentes a replantear la temporada. El Intermedio ya fue cancelado y cuando se reinicie la actividad en setiembre, apuntarán a terminar el año con todo el calendario del Apertura, al que le faltan 10 fechas, y jugar una rueda en la serie B.

Garay: “El fútbol debe ir atrás de Secundaria”

Alejandro Garay, un entrenador de más de tres décadas de recorrido en el fútbol juvenil, y entrenador de la selección sub 15, brindó una mirada técnica sobre el regreso de la actividad.

“Los jóvenes tienen una adaptación más rápida y corren menos riesgos de lesiones. No necesitan el mismo tiempo de preparación que los jugadores de Primera antes de volver a jugar. Para mí, después de dos semanas de entrenamiento podemos empezar a jugar. Porque ellos tienen que jugar", explicó.

El entrenador entiende que hay muchas formas de manejar el regreso. "Si quieren volver entrenar y jugar en un plazo breve, se puede bajar la intensidad de los entrenamientos”, resumió, y lo graficó: “En Sexta y séptima, las categorías más chicas, se pueden repartir: una entrena martes y jueves y la otra lunes, miércoles y viernes, y las dos juegan los domingos. En el caso de Quinta tienen otras exigencias de entrenamiento, y en Cuarta ya está en la ruta de Primera”.

Para el entrenador, este receso genera un nuevo escenario sobre lo conceptual del fútbol.

“Todos quieren ganar la Tabla Anual, el torneo, el próximo partido, pero creo que tenemos que entender que lo más importante es que el niño vuelva a conseguir el espacio en el que socializa más. En la AUF hay entre 6.000 y 7.000 chicos en divisiones juveniles que están perdiendo espacios donde se desarrollan. No creo que nadie abandone el fútbol por este largo receso, pero hay que tomar todas las precauciones para seguir cautivándolos”, explicó.

Consultado acerca de cuándo debería volver el fútbol, independientemente de las decisiones de la AUF, sentenció: “El fútbol tiene que ir atrás de Secundaria. Cuando se regularicen las clases presenciales, habría carta blanca para jugar, porque si hay un lugar donde se pueden producir contagios es en el aula del liceo. El aula implica que el alumno comparte un espacio cerrado, está en patio de liceo y viaja en ómnibus”.

Paraguay sin fútbol, y ¿el Sudamericano sub 20?

La crisis sanitaria afectó a todos los países. La Asociación Paraguaya suspendió por todo el año la actividad en juveniles.

Además, aunque Conmebol aún no lo anunció, en la AUF entienden que el Sudamericano sub 20 de enero en Ecuador no se podrá jugar por la inactividad y por la falta de preparación en la mayoría de los países. El torneo continental es clasificatorio para el Mundial de junio.

Las selecciones juveniles de Uruguay todavía no tienen fecha de regreso a los entrenamientos.