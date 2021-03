"El profesor me envió un adjunto”: divulgan interrogatorio de Suárez por examen de italiano

El caso del examen de Luis Suárez sigue dando que hablar en Italia, donde se dieron a conocer las declaraciones del delantero uruguayo luego de que se denunciaran supuestas irregularidades en la prueba requerida para obtener el pasaporte de ese país y que debió dar cuando Juventus pretendía ficharlo.

En ese sentido, la prensa italiana accedió a las declaraciones del salteño en el interrogatorio que se le realizó en diciembre por el supuesto arreglo del examen para obtener la ciudadanía.

“El profesor me envió un adjunto, diciéndome que lo estudiara bien porque se podía pedir en el examen”, dijo Suárez, según el documento al que accedió el diario La Repubblica.



En sus declaraciones, el uruguayo contó cómo se inició todo, cuando Juventus de Turín estuvo muy cerca de ficharlo tras conocerse que Barcelona no lo iba a tener en cuenta.

"Hacia finales de agosto, principios de setiembre, recibí primero una llamada de Nedved (vicepresidente de Juventus), luego de Paratici (director deportivo). Al principio fue solo para averiguar si estaba interesado en la negociación. Después de eso, mi abogado se encargó de ello”, relató el “Pistolero”.

También contó cómo se dio el tema del pasaporte. "Paratici me dijo que me habían contactado porque pensaban que yo tenía un pasaporte italiano como mi esposa. Le respondí que no, solo había empezado a hacer el trámite relacionado pidiendo todos los certificados necesarios en los países donde viví".



El delantero indicó además cómo fueron los contactos con las distintas partes de la Juve. "Con Nedved para el aspecto deportivo, con Paratici y con el presidente Agnelli, dos o tres días después del examen de lengua, que me agradeció el esfuerzo que había hecho para liberarme de Barcelona”, declaró.

“Agnelli me dijo que con el fútbol nunca se puede hacer ciertos planes. Nunca antes había hablado con Agnelli", agregó el salteño.



Las declaraciones del atacante que finalmente fue fichado por Atlético de Madrid, son una parte del informe de todo su relato, destaca el diario Marca de España, donde se replica la noticia que se dio a conocer en Italia.

Suárez dio la prueba de italiano en el pasado setiembre y a los cinco días fue denunciado por la policía italiana.