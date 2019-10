"Excelente" acuerdo sobre brexit sin garantía de éxito en el Parlamento

Los líderes del Reino Unido y la Unión Europea cerraron este jueves en tiempo de descuento un "excelente nuevo acuerdo" de brexit, sobre el que pesa, sin embargo, la persistente amenaza de un rechazo por parte del Parlamento británico.

Tras diez días de intensas negociaciones y mucha especulación, Londres y sus 27 socios europeos llegaron a un entendimiento in extremis, a dos semanas del divorcio previsto el 31 de octubre.

"El Consejo Europeo apoyó este acuerdo y todo parece indicar que estamos muy cerca del final", dijo en rueda de prensa Donald Tusk, para quien el pacto permitirá evitar el "caos" entre el Reino Unido y sus socios.

KENZO TRIBOUILLARD / AFP

Tusk, que presidió su última cumbre ordinaria, se dijo no obstante "triste" por la salida de los británicos, de quienes dijo esperar su regreso un día al bloque. "Nuestra puerta estará siempre abierta", agregó.

Sin embargo, las miradas se vuelven ahora hacia los diputados británicos ante la incertidumbre sobre si aprobarán el pacto, unos recelos de los que es consciente el primer ministro Boris Johnson.

"Tengo mucha confianza en que cuando los diputados de todos los partidos examinen este acuerdo vean el mérito de apoyarlo", afirmó el combativo jefe de gobierno antes de regresar a su país para emprender una campaña de seducción.

Hace casi un año, en este mismo lugar, su predecesora Theresa May también había logrado tras arduas negociaciones un acuerdo, calificado como "el mejor posible", que después fue insistentemente rechazado por los diputados británicos.

Ese rechazo provocó la caída de May y que el brexit, decidido por referéndum en 2016, fuese aplazado dos veces. El ahora inquilino de Downing Street, en el poder desde julio, se resiste a pedir una tercera prórroga.

El no del DUP

El acuerdo aleja temporalmente el temido brexit brutal, contra el que advierten los círculos económicos.Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como la patronal británica celebraron el nuevo acuerdo, pero se mantuvieron prudentes ante la posibilidad sobre su éxito.

El texto fue de hecho mal recibido en Londres, tanto entre la oposición como entre los aliados de Johnson, los unionistas norirlandeses del DUP, lo que reavivó el fantasma del rechazo.

El acuerdo retoma básicamente lo negociado por May pero modifica su punto más conflictivo: cómo garantizar un intercambio fluido de mercancías entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda —país de la UE— , sin necesitad de reintroducir una frontera física.

Su objetivo es preservar el frágil acuerdo de paz del Viernes Santo, que en 1998 puso fin a tres décadas de sangriento conflicto en Irlanda del Norte entre unionistas protestantes y republicanos católicos, y proteger el mercado único europeo de una desleal competencia británica.

El acuerdo actual prevé una compleja solución técnica por la cual la provincia británica seguiría rigiéndose por algunas regulaciones del mercado único europeo y se mantendría de facto en una unión aduanera con la UE, aunque permanecería legalmente en la misma zona aduanera que el resto del Reino Unido.

Pero, este sistema "excepcional", que el negociador europeo Michel Barnier justificó por la "situación única" de Irlanda del Norte, choca con la férrea oposición de los unionistas noirlandeses, que rechazan que su territorio tenga un trato diferente del resto de Reino Unido.

Años de crisis política y social

También el laborista Jeremy Corbyn, principal líder de la oposición, llamó a rechazar un acuerdo argumentando que, más allá de la cuestión irlandesa, no cambia mucho respecto al de May, y pidió un segundo referéndum para resolver el rompecabezas del brexit.

Sin embargo, no es seguro que logre mantener unidas sus filas en el parlamento, donde varios diputados laboristas son partidarios de abandonar la UE.

Los legisladores británicos se reunirán excepcionalmente el sábado, el día en que por ley Johnson debe pedir un nuevo aplazamiento de la fecha de salida si no tiene un acuerdo adoptado.

Si logra que el texto sea aprobado, el carismático y controvertido 'premier' se convertiría en un héroe en la difícil misión que acabó con la carrera de su predecesora.

Además, acabaría con años de profunda división política y social y se vería reforzado de cara a unas próximas legislativas anticipadas.

Pero, ante la amenaza de un nuevo bloqueo y aunque el primer ministro se muestre reticente, la UE no descarta un tercer aplazamiento.

"Toda la cuestión de la prórroga desaparece un poco ahora", pero eso "no quiere decir que el sábado no vuelva sobre la mesa", dijo un diplomático europeo. "May también cerró un acuerdo con nosotros" que nunca llegó a buen puerto, recordó.

Fuente: AFP